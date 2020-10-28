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Доллар и евро снова активно растут

28.10.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера наш рубль как-то слишком дерзко подныривал под остальные валюты. Попытки понять, на что это он так реагирует, как показывает практика, обречены на провал. Но от этого не менее интересно наблюдать за происходящим на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Торги сегодня довольно долго не могли раскочегариться. Зато потом рванули.

Доллар после затяжных раздумий подпрыгнул — сразу на 2,54 копейки. Курс пока — 2,5788.

У евро порядочный плюс — 1,76 копейки. Торгуется по 3,0351.

Российский рубль после вчерашнего роста потерял уже 1,01 копейки. Его сотня стоит 3,3297.

Во вторник доллар подорожал на 1,32 копейки и стоил 2,5534 рубля. Евро прибавил 1,29 копейки, торговался по 3,0175. У российского рубля был плюс 1,72 копейки, сотня стоила 3,3398 белорусского.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вчера наш рубль как-то слишком дерзко подныривал под остальные валюты. Попытки понять, на что это он так реагирует, как показывает практика, обречены на провал. Но...
 
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