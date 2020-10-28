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Lada Vesta и XRAY срочно отзывают из-за угрозы возгорания

28.10.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российская компания «АвтоВАЗ» объявила о масштабном отзыве автомобилей семейства XRAY и Vesta. В черном списке модели, выпущенные с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020-го, пишет Drom. Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован на сайте Росстандарта.

По данным Росстандарта, всего отзывается 90 124 машины. У автомобилей может проявиться опасный дефект — повреждение топливопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. О том, с какими последствиями столкнутся владельцы при игнорировании этого дефекта, ведомство не сообщает. Но в социальных сетях уже разошлась история владельца Lada Vesta SW Cross c мотором 1,8. Человек жаловался на перетирание топливной магистрали о кронштейн проводки. Тогда «АвтоВАЗ» не спешил решать эту проблему, в результате при пробеге около 13 500 километров под капотом «Весты» произошел пожар, уничтоживший машину.

Росстандарт также сообщает, что на всех отзываемых автомобилях специалисты марки проведут перемонтаж жгута проводов и при необходимости заменят топливный шланг. В ближайшее время представители Lada свяжутся с владельцами дефектных машин для согласования сроков ремонта.

LADA Vesta I SW CROSS, 2019 г.в., 33 000 км
белый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
29 364 р.
11 500$ / 9731€
LADA Kalina I, 2010 г.в., 51 000 км
бежевый, универсал, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
5362 р.
2100$ / 1777€
LADA Largus I Cross 7 mest, 2018 г.в., 160 000 км
черный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
22 470 р.
8800$ / 7447€
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Российская компания «АвтоВАЗ» объявила о масштабном отзыве автомобилей семейства XRAY и Vesta. В черном списке модели, выпущенные с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020-го,...
 
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