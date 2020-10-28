Lada Vesta и XRAY срочно отзывают из-за угрозы возгорания

Источник материала: Onliner

Российская компания «АвтоВАЗ» объявила о масштабном отзыве автомобилей семейства XRAY и Vesta. В черном списке модели, выпущенные с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020-го, пишет Drom . Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован на сайте Росстандарта.

По данным Росстандарта, всего отзывается 90 124 машины. У автомобилей может проявиться опасный дефект — повреждение топливопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. О том, с какими последствиями столкнутся владельцы при игнорировании этого дефекта, ведомство не сообщает. Но в социальных сетях уже разошлась история владельца Lada Vesta SW Cross c мотором 1,8. Человек жаловался на перетирание топливной магистрали о кронштейн проводки. Тогда «АвтоВАЗ» не спешил решать эту проблему, в результате при пробеге около 13 500 километров под капотом «Весты» произошел пожар, уничтоживший машину.

Росстандарт также сообщает, что на всех отзываемых автомобилях специалисты марки проведут перемонтаж жгута проводов и при необходимости заменят топливный шланг. В ближайшее время представители Lada свяжутся с владельцами дефектных машин для согласования сроков ремонта.