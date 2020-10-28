В шахте «Беларуськалия» случилось ЧП. Сообщается, что у рабочего выбит глаз и перелом черепа

Источник материала: Onliner

Вчера вечером рабочий «Беларуськалия» Дмитрий Врублевский получил серьезную травму при работе в шахте. Как сообщается в Telegram-канале «Иногда не до ТБ», это произошло на краснослободском руднике. Информацию о ЧП Onliner подтвердили на предприятии.

По сообщениям шахтеров, сейчас рабочий находится в реанимации. «Выбит глаз, перелом основания черепа. Состояние тяжелое. Провели КТ и операцию по удалению глаза», — пишут работники предприятия. Эту информацию обещали уточнить в Минздраве.

Инцидент произошел при включении маслостанции. В этот момент, по не подтвержденной пока информации, сорвало шланг, который ударил мужчине по лицу. Сейчас на месте случившегося работает комиссия предприятия и сотрудники Следственного комитета.