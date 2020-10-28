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В шахте «Беларуськалия» случилось ЧП. Сообщается, что у рабочего выбит глаз и перелом черепа
Источник материала: Onliner
Вчера вечером рабочий «Беларуськалия» Дмитрий Врублевский получил серьезную травму при работе в шахте. Как
По сообщениям шахтеров, сейчас рабочий находится в реанимации. «Выбит глаз, перелом основания черепа. Состояние тяжелое. Провели КТ и операцию по удалению глаза», — пишут работники предприятия. Эту информацию обещали уточнить в Минздраве.
Инцидент произошел при включении маслостанции. В этот момент, по не подтвержденной пока информации, сорвало шланг, который ударил мужчине по лицу. Сейчас на месте случившегося работает комиссия предприятия и сотрудники Следственного комитета.
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Вчера вечером рабочий «Беларуськалия» Дмитрий Врублевский получил серьезную травму при работе в шахте. Как сообщается в Telegram-канале «Иногда не до ТБ», это...
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