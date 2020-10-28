ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В шахте «Беларуськалия» случилось ЧП. Сообщается, что у рабочего выбит глаз и перелом черепа

28.10.2020 11:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера вечером рабочий «Беларуськалия» Дмитрий Врублевский получил серьезную травму при работе в шахте. Как сообщается в Telegram-канале «Иногда не до ТБ», это произошло на краснослободском руднике. Информацию о ЧП Onliner подтвердили на предприятии.

По сообщениям шахтеров, сейчас рабочий находится в реанимации. «Выбит глаз, перелом основания черепа. Состояние тяжелое. Провели КТ и операцию по удалению глаза», — пишут работники предприятия. Эту информацию обещали уточнить в Минздраве.

Инцидент произошел при включении маслостанции. В этот момент, по не подтвержденной пока информации, сорвало шланг, который ударил мужчине по лицу. Сейчас на месте случившегося работает комиссия предприятия и сотрудники Следственного комитета.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером рабочий «Беларуськалия» Дмитрий Врублевский получил серьезную травму при работе в шахте. Как сообщается в Telegram-канале «Иногда не до ТБ», это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Центр АБФ прекращает работу из-за угроз силовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика