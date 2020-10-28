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Оперативный сбор командного состава походит в белорусской армии

28.10.2020 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. На полигоне "Борисовский" под руководством министра обороны Беларуси Виктора Хренина проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил, сообщили в пресс-службе ведомства.

© Photo : Военное информационное агентство Вооруженных Сил Беларуси "Ваяр"
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В мероприятии принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей.

В Минобороны пояснили, что цель оперативного сбора состоит в том, чтобы выработать единые подходы к обучению представителей органов военного управления с учетом особенностей нового учебного года в войсках.

Учебная работа пройдет на полигоне в два этапа. В рамках первого - практического, участники ознакомятся с наиболее проблемными вопросами подготовки войск, которые были выявлены в течение учебного года.

В ходе учебы офицеры ознакомятся с организацией тылового обеспечения, действиями спецподразделений, организацией противодействия беспилотникам, функционированием охраны объектов.

На втором теоретическом этапе подготовки будет выработано единое понимание, как вести подготовку войск в новом учебном году.

"В конце сбора состоится заседание коллегии министерства обороны, на которой будут подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2019/2020 учебном году, а также поставлены задачи на 2020/2021 учебный год", - резюмировали в пресс-службе.

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Теги: Минск
 
 
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Высокопоставленные офицеры принимают участие в сборе на полигоне, который пройдет в два этапа: практический и теоретический.
 
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