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Хоккейный тренер Катаев: «Когда прочитал об условиях содержания Левченко, испытал настоящий шок»

28.10.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Катаев рассказал «Трибуне», как он вынужден был уйти из минской «Юности» за гражданскую позицию.


— Мне дали ясно понять, что если я не поменяю свою гражданскую позицию, то продолжение работы в «Юности» для меня просто невозможно. Вы знаете, когда я высказывал публично свое мнение относительно событий в стране, когда еще в августе подписывал письмо спортсменов, прекрасно отдавал себе отчет в том, что все для меня может обернуться таким образом. Поэтому такой исход, откровенно, меня не удивил. При этом хочу сказать, что это не инициатива клуба, его руководителей, не они хотели, чтобы я покинул должность. Тем не менее я принял решение написать заявление по собственному. В моем понимании есть вещи, которые намного важнее работы.

Ни разу за это время не возникло мыслей, что нужно отозвать подпись, что нужно изменить свое решение, хотя и понимал, что в таком случае велика вероятность того, что могу продолжить работать в «Юности». Просто я такой человек, который не привык изменять своим принципам. Если решил для себя, значит, пойду до конца. Поэтому когда в понедельник меня поставили перед выбором — или забираю подпись, или ухожу из клуба — я просто на следующий день пришел в клуб и написал заявление по собственному. Были, конечно, разговоры и с руководством «Юности», но подробности пусть останутся в секрете. Если бы имел какие-то претензии к клубу, к директору, то, безусловно, не стал бы молчать, все бы высказал. Но в моем случае ситуация немного другая, и, как я уже говорил, «Юность» не была инициатором моего увольнения. В любом случае, что бы ни происходило, я своего решения не собирался менять, — сказал Катаев.

Он также отметил, что его уже мало что удивляет в Беларуси.

— Привыкнуть к тому, что творится в Беларуси, невозможно, но вот удивления уже нет. Единственное, до сих пор, глядя на все происходящее, испытываю ужас, шок. Хотя не скажу, что на улицу выходить мне страшно.

— Многие спортсмены не боятся ходить на марши, несмотря на то, что совсем недавно на Окрестина 15 суток отсидела баскетболистка Елена Левченко.

— Ох, это вообще жуткое событие, даже не знаю, как все это описать. Когда я прочитал об условиях содержания, в которых находилась Елена, честно, испытал настоящий шок. Думаю, это вполне можно сравнить с концлагерем. Но у меня даже нет ответа на вопрос, зачем власти все это делали, зачем так обходились с Левченко. Для устрашения других или еще для чего-то — реально, не могу понять, — отметил Катаев.

Дмитрий Катаев был тренером юниорской сборной Беларуси на чемпионате мира 2019 года. Тогда команда смогла выйти в четвертьфинал, обыграв Чехию и Финляндию. Тем не менее контракт с ним продлен не был. После он этого он работал в ВХЛ с китайским клубом «ОРДЖИ», а до середины октября нынешнего года готовил детей старшего возраста в школе «Юности».

 
 
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Бывший тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Катаев рассказал «Трибуне», как он вынужден был уйти из минской «Юности» за гражданскую позицию.
 
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