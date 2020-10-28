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Главный тренер ХК «Неман» отправлен в отставку

28.10.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Неман» расстался с главным тренером Сергеем Пушковым, об этом сообщается на сайте клуба.


Фото: ХК «Неман»

За 4 года на посту главного тренера Сергей Пушков привел команду к двум чемпионствам, одному серебру и бронзе. Под руководством тренера красно-черные дважды становилась обладателями Кубка Салея и неоднократно участвовали в международных турнирах — Хоккейной Лиге чемпионов и Континентальном кубке.

Нынешний сезон команда начала неудачно. Именно это послужило толчком к обоюдному решению сторон о расторжении трудового договора между клубом и главным тренером.

Хоккейный клуб «Неман» поблагодарил Сергея Михайловича за проделанную работу.

 
 
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