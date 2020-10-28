ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте жильцы домов на Гродненской выступили против новой многоэтажки - и власти решили не строить

28.10.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Брестские власти отклонили проект строительства многоэтажки на улице Гродненской из-за недовольства жильцов соседних домов.


Фото: «Вечерний Брест»

Дом решили не строить по итогам общественных обсуждений. Власти города получили два коллективных письма от жильцов соседних домов, которые высказались против строительства, сообщил в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.

«Члены градостроительного совета посчитали, что объект неудачно вписан в застройку улицы. Поэтому и приняли решение отказать в согласовании данной концепции застройщику», — сообщил Александр Рогачук.

Проектом было предусмотрено строительство дома на 38 жилых квартир и 2 встроенных помещения общественного назначения, а также обустройство парковки на 48 мест.


Фото: «Вечерний Брест»

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проектом было предусмотрено строительство дома на 38 жилых квартир и 2 встроенных помещения общественного назначения, а также обустройство парковки на 48 мест.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре за взятку арестован директор АО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика