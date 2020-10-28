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В Бресте жильцы домов на Гродненской выступили против новой многоэтажки - и власти решили не строить
Источник материала: Tut.by
Брестские власти отклонили проект
Дом решили не строить по итогам общественных обсуждений. Власти города получили два коллективных письма от жильцов соседних домов, которые высказались против строительства, сообщил в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.
«Члены градостроительного совета посчитали, что объект неудачно вписан в застройку улицы. Поэтому и приняли решение отказать в согласовании данной концепции застройщику», — сообщил Александр Рогачук.
Проектом было предусмотрено строительство дома на 38 жилых квартир и 2 встроенных помещения общественного назначения, а также обустройство парковки на 48 мест.
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В Бресте жильцы домов на Гродненской выступили против новой многоэтажки - и власти решили не строить
Проектом было предусмотрено строительство дома на 38 жилых квартир и 2 встроенных помещения общественного назначения, а также обустройство парковки на 48 мест.
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