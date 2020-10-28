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На «Беларуськалии» ЧП, пострадал работник. Он находится в больнице
Источник материала: Tut.by
Утром 28 октября на «Беларуськалии» произошло ЧП: один из работников получил травмы и находится в больнице. Об этом
В телеграм-канале сообщается, что ЧП произошло на Краснослободском руднике в лаве 2−2 В. Пострадал бригадир Дмитрий Врублевский.
— Смена осталась, будут проводить расследование. Ставили новую маслостанцию, при включении под давлением сорвало шланг, попало по лицу. Перелом носа, может, еще что, не знаю. Крови много, ничего не понятно, — говорится в сообщении телеграм-канала.
Позже там появилась информация о том, что у рабочего выбит глаз и перелом основания черепа. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ему провели КТ и операцию по удалению глаза.
На «Беларуськалии» FINANCE.TUT.BY сказали следующее:
— К сожалению, работник действительно пострадал. Он находится в больнице. Какие-то подробности до расследования мы раскрывать не будем.
Ранее Олег Куделка, один из шахтеров, который
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Другие подробности на предприятии пока не сообщают.
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