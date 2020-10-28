|
В Барановичском районе Renault насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Барановичском районе,
Происшествие случилось 28 октября, около 05.40. По предварительной информации, 54-летний водитель Renault ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 208-м километре дороги он сбил 62-летнего жителя Барановичей, который шел по проезжей части.
В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось 28 октября, около 05.40, на трассе М1.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)