В Барановичском районе Renault насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Барановичском районе, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось 28 октября, около 05.40. По предварительной информации, 54-летний водитель Renault ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 208-м километре дороги он сбил 62-летнего жителя Барановичей, который шел по проезжей части.

В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.