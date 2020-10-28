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В Барановичском районе Renault насмерть сбил пешехода

28.10.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Барановичском районе, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось 28 октября, около 05.40. По предварительной информации, 54-летний водитель Renault ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 208-м километре дороги он сбил 62-летнего жителя Барановичей, который шел по проезжей части.

В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Происшествие случилось 28 октября, около 05.40, на трассе М1.
 
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