«Александр Гудков рыдает». Рассказываем, что происходит в эфирах утренних шоу, где поменялись ведущие

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе мы познакомили вас с обзором обновленного утреннего шоу «Добрай раніцы, Беларусь!». Сегодня пришла очередь второй серии и рассказа про «Новое Утро» на канале РТР-Беларусь — продукта, созданного сотрудниками телеканала СТВ. Как кормить щегла, бьюти-рутина и за что экс-ведущая Бородкина клеймит позором бывшего коллегу Юрия Царева — эти и многие другие сюрреалистические подробности — в нашем новом выпуске. Поехали!

«Новое Утро» — достаточно свежая история в отечественном ТВ-эфире. Осенью прошлого года СТВ-шное «Утро. Студия хорошего настроения» переехало (с новым названием) на соседнюю кнопку — РТР-Беларусь. На самом же СТВ с тех пор по утрам безраздельно правит служба информации: интерьеры до боли напоминающие про аналогичные передачи на Беларусь-1, созидательная повестка и множество искаженных (при помощи широкоугольного объектива) изображений людей. Если охота почитать дозор-обзор этой передачи — напишите в комментариях: ради вас готовы посмотреть и рассказать подробнее.

Пока же вернемся к «Новому Утру». Во время запуска шоу среди ведущих числились Антон Мартыненко, Юрий Царев, Александр Меженный, Ольга Бурлакова, Юлия Шпилевская и Саша Каштанова, Зрителям обещали встречи с интересными гостями в студии, развлекательные рубрики на любой вкус: хочешь — для домохозяек, хочешь — для автолюбителей. Плюс стандарт: курсы валют, гороскопы и рецептики. Шоу продолжалось, пока не наступил знаменитый август 2020, когда дружные вереницы журналистов, ведущих и прочих работников государственных средств массовой информации потянулись с вещами на выход. Громче всех двери хлопали в «Добрай раніцы, Беларусь!» , а «Новоутренние исходы» были скромнее. Но совсем избежать скандалов не удалось.

Ведущая постоянной кулинарной рубрики — Татьяна Бородкина — громко и бескомпромиссно объявила о своем решении уйти:

— Увы! Я и мои дети больше (Татьяна вела рубрику в компании своих детей, — Прим.ред.) не сможем улыбаться с экрана телевизора.



Скриншот поста Татьяны Бородкиной на ФБ

Возможно, Татьяна рассчитывала на солидарность коллег по цеху. Но, кажется, поддержал ее только Антон Мартыненко: шоумен лишился своей работы еще раньше, в июне, когда написал поддерживающий пост магазину SYMBAL.BY

— Мое сотрудничество с телеканалом СТВ закончено. Меня не увольняют, а переводят в редакторский отдел (все в рамках закона, разумеется). Я еще более вежливо, чем мне это было предложено, отказался и написал заявление по собственному желанию. Благодарю всех на телеканале, кто переживает по поводу моего ухода.

Остальные не встали на сторону Бородкиной (к тому времени покинувшую не только канал, но и страну). Даже наоборот — вступили в конфронтацию на ее страничке на Facebook, пожурили. Когда немного остыли — стали подчищать комментарии. Но, увы, интернет, как мы знаем, давным-давно лишил нас права на забвение.

Скриншоты из обсуждений под постом Татьяны Бородкиной на ФБ





Пожалуй, громче других отстаивал свое право на пребывание в эфире ведущий Юрий Царев. Разговор свелся к работающей веками схеме: «Лучше я, чем кто-то чужой»:

— Я не хочу вносить с помощью соцсетей еще больший раскол между обычными людьми, у которых не совпадают взгляды. Также, как и не считаю, что всех белорусских ведущих должны заменить «рашатудэй» с «Белоруссией». И когда мне пишут «спасибо, что вы остались», «глоток позитива в творящемся вокруг негативе», это дорогого стоит. С меня спрашивают за сюжет с Денисом и Димой (тот самый, на СТВ, где арестованные ведущие призывали всех сидеть дома, прим.ред.). Я к нему не имею никакого отношения. Я с уважением отношусь к их позиции, как и позиции любых других людей. Но я не хочу делить людей на своих и чужих. Иначе любая идея, даже самая романтическая, заканчивается в итоге ГУЛАГом.





Короче, у LADY не было никакого другого выбора, кроме как сесть у телевизора и всмотреться пристально: что это за утреннее шоу, вокруг которого кипят такие страсти?

Включаем — и сразу попадаем на пару Дмитрий Губич и Ольга Бурлакова. Вероятно, что Дмитрий — новичок в этой программе, на официальном сайте канала даже на его фото и биографию пока не расщедрились. То ли дело актриса и ведущая Ольга Бурлакова, снявшаяся примерно в сотне разного толка художественных картин и сериалов. Она — безусловный лидер в этой паре: постоянно заставляет Дмитрия импровизировать, отыгрывать небольшие репризы. Получается живенько. Даже возникает приятное ощущение «химии» между ведущими.

Но если смотреть со звуком — очарование рассеивается. И мы даже не про фразу «организаторы организовали мероприятие» (реальная, кстати, цитата), а про вот такие подводки к сюжету:

Эта фраза отлично подошла бы, чтобы дальше поставить в эфир репортаж про холодильники. Или про варенье из кактусов. Или про пользу занятий тектоником. Автор, например, подумывает поставить эту запись на звонок редактора: «Информативно, познавательно…». Да, и чтобы вы не думали, что этот эпизод — исключение из правил — вот еще примеры, как, по нашему субъективному мнению, не стоит писать тексты и титровать сюжеты.





И пока где-то рыдает мастер пародий на шаблоны Александр Гудков, мы переходим к нашему десерту — спонсору передачи, белорусскому производителю пряников. Не наше это дело, но будь мы рекламодателем, потребовали бы перерасчета за октябрь. Как минимум, за 26-ое число, где после читалки о сладкой продукции поставили видеоинформацию про напитки, которые точно не вызовут сахарных диабет. То-то приятное соседство!

К слову, для другого спонсора «Утра» тоже подобрали замечательного соседа. Зрителям сначала предложили посмотреть сюжет про бельгийских дизайнеров, производящих из мусора что-то там, а потом ведущие произнесли примерно следующее: «Кстати, наши дизайнеры тоже не промах, вон какую коллекцию обуви замутили». И снова это липкое чувство тревоги: «Из какого мусора сделаны эти ботинки? Из картофельных очистков?». Но это были не все сюрпризы на 26-ое октября. Нет, мы понимаем, что шоу записывалась заранее — ноль претензий. Но также заранее всем было известно о том, что день вряд ли будет неспокойным: возможны были забастовки, перекрытия дорог, отключение интернета и так далее. — Пусть 26 октября станет особенной датой, полной приятных неожиданностей, — начинает утреннее шоу ведущая Ольга Бурлакова. Далее нам поставят сюжет про то, как городские власти планируют бороться с заторами в Каменной горке. А следом — про интернет, который в скором времени будет прекрасно работать на Луне. Ой! Остальные сюжеты (а мы смотрели сразу несколько выпусков) нам тоже понравились: про овечек и «одну покроем другой — и получим свою породу», про «бьюти-рутину» (записали это слово в свой электронный органайзер), про кактус против орхидеи и, наконец, наше любимое — как правильно подкармливать пернатых с наступлением холодов. Снова вспомнили Александра Гудкова: если не лень просто загуглите «Гудков. Как кормить птиц зимой?» — не пожалеете. Что нам приглянулось, так это кулинарная рубрика (уже без Тани Бородкиной), которую в первую же секунду LADY окрестили «Грустный шеф». Очень печальный парень готовит что-то полезное, попутно рассказывая невеселым голосом о железе, гемоглобине и прочих познавательных вещах.

Скриншот из эфира «Нового утра» А вообще, вот если сравнивать с «Добрай раніцей», то «Новое Утро» пока что выигрывает. Ведущие не шатаются по студии, камера ловит их взгляд, а не наоборот, девушки — Юлия Самусенко и Ольга Бурлакова — приятно непохожи друг на друга. Только вот Юрий Царев зачем-то намертво приклеил к лицу улыбку (порой кажется, что экран вот-вот замироточит). Зато, пожалуй, только Юрию не нужно исправлять так выдающее каждого белоруса «дз» вместо мягкого «д». Поэтому не будем торопиться с присуждением «медалек» за первое место. К тому же, мы еще «Наше Утро» на ОНТ не посмотрели. Но посмотрим обязательно, так что, как говорится, не переключайтесь.