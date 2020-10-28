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От 2 до 5 рублей прибавки. С 1 ноября вырастут пособия на детей и пенсии

28.10.2020 12:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 258,11 рубля (до этого - 256,1 рубля). Постановление Минтруда №95 от 23 октября опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после его официального опубликования.

По основным социально-демографическим группам размеры БПМ увеличатся:

  • трудоспособное население – с 285,04 до 285,68 рубля;
  • пенсионеры – с 193,92 до 195,15 рубля;
  • студенты – с 246,72 до 248,06 рубля;
  • дети в возрасте до трех лет – с 160,79 до 165,18 рубля;
  • дети в возрасте от трех до шести лет – с 224,7 до 228,85 рубля;
  • дети в возрасте от шести до 18 лет – с 274,48 до 278,16 рубля.

Вырастут детские пособия

С 1 ноября в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума повысятся детские пособия и другие социальные выплаты:

  • единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь будет 2581,1 рубля (10 БПМ);
  • при рождении второго и последующих детей - 3613,54 рубля (14 БПМ);
  • единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 258,11 рубля,
  • пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - 129,06 рубля.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит:

  • на ребенка-инвалида - 180,68 рубля,
  • на других детей в семье - 129,06 рубля;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - 258,11 рубля (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и 309,73 рубля (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет);
  • ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - 180,68 рубля.

Увеличатся социальные пенсии и доплаты пенсионерам

С 1 ноября ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров для людей 80 лет и старше составит 64,53 рубля, от 75 до 80 лет - 48,4 рубля. Надбавка для инвалидов I группы будет 64,53 рубля, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - 32,27 рубля.

Социальные пенсии повышаются:

  • инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до 283,92 рубля,
  • инвалидам с детства II группы – до 245,2 рубля,
  • инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка – до 219,39 рубля,
  • инвалидам III группы – до 193,58 рубля,
  • лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - 129,06 рубля,
  • детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от 206,49 до 283,92 рубля.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до 258,11 рубля, а при ухода за двумя и более людьми - до 309,73 рубля.

Что в итоге?

Соответственно новому размеру БПМ с 1 ноября вырастут надбавки и социальные выплаты, зависящие от размера БПМ: госпособия семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям для отдельных категорий пенсионеров.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси утвердили новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Они будут...
 
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