В Минске прекращена плановая госпитализация из-за коронавируса

Источник материала: АФН

В Минске с 28 октября, то есть уже сегодня, прекращена плановая госпитализация пациентов в городские клинические больницы.

Об этом говорится в письме комитета по здравоохранению Мингорисполкома от 27 октября 2020 года.

«С 28.10.2020 прекращается плановая госпитализация Приказ комитета по здравоохранению Мингорисполкома о прекращении плановой госпитализации будет направлен в учреждения 28.10.2020», - говорится в документе.

«В соответствии с п.1.5 приказа комитет по здравоохранению Мингорисполкома от 21.20.2020 №5134 «Об организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений в условиях заболеваемости инфекцией COVID-19» в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации руководители амбулаторно-поликлинических учреждений локальным приказом по учреждению могут как ограничить работу вспомогательных структурных подразделений, так и полностью их закрыть для организации силами медперсонала данных подразделений медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 и лицам, отнесенным к контактам 1-го уровня», - также сказано в документе.