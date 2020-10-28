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В Мозыре за взятку арестован директор АО
Источник материала: АФН
Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали в Мозыре 45-летнего директора акционерного общества за получение взятки в сумме свыше 4,3 тыс. рублей.
Незаконное вознаграждение ему передал 32-летний руководитель строительной фирмы за победу в тендере на проведение ремонтно-монтажных работ, сообщает пресс-служба МВД РБ.
Топ-менеджеров поймали с поличным вблизи цеха нефтеперерабатывающего завода.
«Директор акционерного общества заключен под стражу, у второго фигуранта – подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сказано в сообщении. Иные подробности дела не уточняются.
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Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали в Мозыре 45-летнего директора акционерного общества за получение взятки в сумме свыше 4,3 тыс....
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