В Мозыре за взятку арестован директор АО

Источник материала: АФН

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали в Мозыре 45-летнего директора акционерного общества за получение взятки в сумме свыше 4,3 тыс. рублей.

Незаконное вознаграждение ему передал 32-летний руководитель строительной фирмы за победу в тендере на проведение ремонтно-монтажных работ, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Топ-менеджеров поймали с поличным вблизи цеха нефтеперерабатывающего завода.

«Директор акционерного общества заключен под стражу, у второго фигуранта – подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сказано в сообщении. Иные подробности дела не уточняются.