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Налоговые поступления в казну снижаются: особенно в Брестской области

28.10.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поступления налогов в госбюджет в январе-сентябре упали. Таковы данные из публичного отчета Министерства по налогам и сборам.

В номинальном выражении (без учета падения рубля к тривалютной корзине) доходы республиканского бюджета упали почти на 9% — до 7,6 млрд рублей. Падение консолидированного бюджета составило около 0,8%. В январе-сентябре собрано около 19,58 млрд.

Брестская область недобирает республиканские налоги второй год подряд. В январе-сентбяре 2019 года было минус 66,3 млн рублей, а сейчас — минус 170,6 млн. Могилевская область год назад собрала 4,9 млн. Сейчас недобор — 30 млн.

Местные бюджеты при этом собрали больше налогов. Общий рост — около 5,2%. Сумма — более 11,78 млрд. Традиционно в абсолютном выражении больше всех собрал Минск — 3,7 млрд. Второе место — у Минской области (2,1 млрд). Третье — у Гомельской (1,39 млрд).
 
Теги: Минск
 
 
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Поступления налогов в госбюджет в январе-сентябре упали. Таковы данные из публичного отчета Министерства по налогам и сборам.
 
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