Налоговые поступления в казну снижаются: особенно в Брестской области

В номинальном выражении (без учета падения рубля к тривалютной корзине) доходы республиканского бюджета упали почти на 9% — до 7,6 млрд рублей. Падение консолидированного бюджета составило около 0,8%. В январе-сентябре собрано около 19,58 млрд.





Брестская область недобирает республиканские налоги второй год подряд. В январе-сентбяре 2019 года было минус 66,3 млн рублей, а сейчас — минус 170,6 млн. Могилевская область год назад собрала 4,9 млн. Сейчас недобор — 30 млн.



