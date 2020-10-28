DW поговорила с экспертами и программистами. поговорила с экспертами и программистами.





Регулярное отключение интернета в Беларуси в последние два с половиной месяца наносит IT-индустрии страны существенный урон. Кроме того, в офисах нескольких IT-компаний прошли обыски, а сотни айтишников были задержаны во время мирных акций протеста, начавшихся в РБ после объявления итогов президентских выборов.





По данным опроса dev.by - онлайн-портала белорусского IT-сообщества - 54% белорусских IT-специалистов хотели бы остаться в стране, но уедут, если ситуация ухудшится. 33% планируют отъезд уже сейчас, не дожидаясь развития ситуации.





Власть Беларуси нарушила общественный договор

"На IT-сферу, как и на ситуацию в стране в целом, влияет нарушение закона, насилие со стороны государственных органов, а первопричина всего - манипуляция выборами", - уверен бывший старший вице-президент компании EPAM Systems, член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Богрецов.





По его словам, сейчас сфера несет репутационные потери: "У Беларуси сформировался определенный имидж - ты сюда приходишь и можешь классно и эффективно делать самые разные информационные продукты. Это огромный актив. Но начиная с отключения интернета 9-10 августа уже больше двух месяцев наша репутация ухудшается".





Реакция IT-сообщества на события этого лета - избирательную компанию, сами выборы и события после них - стала результатом того, что власть жестоко нарушила общественный договор и статус-кво, считает IT-предприниматель, "бизнес-ангел" и частный венчурный инвестор Кирилл Голуб.





"Да, и раньше айтишники видели, что выборы фальсифицируются, а силовые аргументы применяются вместо диалога с обществом, но этому придавалась видимость законности", - говорит Голуб.





Вторая причина нынешнего недовольства в белорусской IT-сфере, по его словам, в том, что дальнейший вектор страны будет направлен не на развитие, а на сохранение, даже консервацию того, что удалось достигнуть и в экономике, и во внешнеполитической сфере.





Со своей стороны, президент РБ Александр Лукашенко назвал белорусских айтишников в числе тех, кто, как он считает, пытается совершить в стране "мелкобуржуазную революцию". "У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами, предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше", - заявил Лукашенко в интервью российским СМИ 9 сентября, добавив что, по его мнению, айтишникам просто "захотелось власти".





Крупные IT-компании стараются сохранять нейтралитет

Еще 12 августа 300 руководителей работающих в Беларуси IT-компаний подписались под открытым письмом, в котором заявили о намерении вывезти из страны бизнес, если не прекратится насилие со стороны силовиков и не пройдут новые выборы. Некоторые обещанное исполнили - несколько тысяч специалистов переехали в соседние страны, в основном в Украину и Польшу.





По словам Кирилла Голуба, это касается, в первую очередь, "продуктовых" компаний, в том числе перспективных стартапов: "Если мы работаем на капитализацию, но она отсутствует, мы не можем продать компанию или привлечь инвестиции, то вынуждены ее вывезти".





В тоже время иностранные компании-аутсорсеры, которые выбрали Беларусь из-за налоговых льгот и достаточного количества специалистов на рынке труда, скорее всего, не станут полностью вывозить сотрудников из РБ из-за политического кризиса.





Согласен с этим и Максим Богрецов: "Они стараются максимально сохранять нейтралитет в отношении политики. Я уверен, что большие компании по-прежнему рассматривают Беларусь, как место, где можно и нужно работать". Но при этом количество разработчиков будет уменьшаться с каждым днем, отмечает Богрецов.





"Могу предположить, если не появятся позитивные перспективы, уехать может до 20% IT-специалистов - те, для кого риски очень высоки. Например, финансовые потери из-за регулярного отключения интернета или задержания сотрудников", - говорит белорусский разработчик Константин Конопко.





Он просит отметить, что это его личное мнение и никак не отражает позицию компании, в которой он работает.





В Беларуси развивается цифровая демократия

Конопко еще в начале июля записал видеообращение к Александру Лукашенко. Он предложил Лукашенко сняться с выборов и освободить задержанных кандидатов в президенты. Видео набрало более 70 тысяч просмотров. Позже Конопко провел небольшую кампанию по информированию участников избиркомов - отправлял им в соцсетях открытки с призывом посчитать голоса честно.





"Сейчас в нашей сфере есть некоторое волнение, страх, это влияет на людей и на продуктивность работы, - рассказывает Конопко. - Айтишники активно включились в протест, потому что наше сообщество очень либеральное. Мы мобильны и видим, что происходит в других странах, поэтому хотим перемен в Беларуси. Кроме того, мы можем финансово помогать другим протестующим, пополнять фонды солидарности".





По словам Максима Богрецова, последние события действительно консолидировали белорусское общество. Кроме того, поскольку власти всячески подавляют традиционную демократию, в стране развивается цифровая. Например, до сих пор активно работает проект "Голос" - платформа для альтернативного подсчета голосов.





"Недавно украинцы рассказывали, как будут строить цифровое правительство, с гордостью говорили, что на их ресурсе проголосовало несколько тысяч человек. Мы собираем 400 тысяч голосов за неделю, даже если тема довольно абстрактная", - отмечает Богрецов.





Риски в Беларуси сейчас перевешивают льготы

Собеседники DW не рискнули предположить, как будут дальше действовать белорусские власти в отношении IT-индустрии, но отметили, что все, что могло негативно повлиять на отрасль, уже случилось.





"Скорее всего, существующие льготы не будут пересматриваться в сторону ухудшения. Но это уже не важно - важно то, что статус-кво нарушен, перспективы из позитивных превратились в нейтральные с признаком негативности", - говорит Кирилл Голуб.





Максим Богрецов убежден, что в Беларуси до смены режима точно не будет новых инвестиций, не будут развиваться стартапы. Льготный режим, который предоставляют белорусские власти, был важен для IT на раннем этапе. Сейчас это не является принципиальными для принятия решения об открытии или расширении бизнеса. Риски, по его словам, перевешивают все остальное.