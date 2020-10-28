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Apple ускорила работу над собственным поисковиком, способным заменить Google

28.10.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская Apple, судя по всему, активизировала работу над созданием своей поисковой сиcтемы, которая сможет заменить Google, работающий по умолчанию на «яблочных» устройствах.

Подтверждением этому служит то, что в последней версии операционной системы Apple — iOS — в выдаче появились собственные поисковые результаты компании, не только ссылки на сайты, но и сформированные на основе запросов пользователей рекомендации.

В последнее время выросла активность поискового робота компании Applebot, который используется для создания базы поисковой системы, пишет Financial Times. Рост, по мнению экспертов, свидетельствует о возросших масштабах сбора информации. То есть Apple собирает данные владельцев iPhone.

Кстати, еще в 2018 году в Apple пришел Джон Джаннандреа, руководивший до этого поисковыми службами Google.

Не исключено, что активизация Apple в создании своего поисковика связана с иском Минюста США к Google. Американские власти обвинили интернет-гиганта в монополизации рынка. По соглашению между компаниями поисковик Google фактически стал по умолчанию использоваться на устройствах Apple — в частности, в браузере Safari. В Минюсте считают, что за эксклюзив Google платит от $8 млрд до $12 млрд ежегодно.

В американском Минюсте утверждают, что поисковик Google имеет долю рынка в размере 8%, однако с его помощью выполняется 94% запросов пользователей. Компанию обвиняют в антиконкурентном поведении, заключении соглашений с производителями гаджетов, которые запрещали предустановку конкурирующих поисковых систем и пр.
 
 
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Американская Apple, судя по всему, активизировала работу над созданием своей поисковой сиcтемы, которая сможет заменить Google, работающий по умолчанию на «яблочных»...
 
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