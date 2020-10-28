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В iPhone 12 нашли обратную зарядку, но она не работает

28.10.2020 12:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В документах, поданных в Федеральную комиссию по связи США, упоминается функция iPhone 12, которая официально не анонсирована. Речь идет об обратной беспроводной зарядке, которая позволяет с помощью смартфона заряжать другие устройства — например, наушники. Подобная функция давно реализована в некоторых Android-смартфонах.

О реверсивной зарядке говорят давно — ее ждали еще в iPhone 11, однако Apple ее так и не реализовала. Не исключено, что беспроводная обратная зарядка в новых iPhone заработает позже — ее можно активировать во время очередного обновления программного обеспечения смартфона.

Она может применяться для зарядки пока не анонсированных устройств, поддерживающих протокол MagSafe. Например, наушников, которые Apple якобы может представить в начале 2021 года.

Смартфон Apple iPhone 12 64GB (черный)
1 отзыв
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
–8%2950 р.
19 предложений
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В документах, поданных в Федеральную комиссию по связи США, упоминается функция iPhone 12, которая официально не анонсирована. Речь идет об обратной беспроводной...
 
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