В iPhone 12 нашли обратную зарядку, но она не работает

Источник материала: Onliner

В документах, поданных в Федеральную комиссию по связи США, упоминается функция iPhone 12, которая официально не анонсирована. Речь идет об обратной беспроводной зарядке, которая позволяет с помощью смартфона заряжать другие устройства — например, наушники. Подобная функция давно реализована в некоторых Android-смартфонах.

О реверсивной зарядке говорят давно — ее ждали еще в iPhone 11, однако Apple ее так и не реализовала. Не исключено, что беспроводная обратная зарядка в новых iPhone заработает позже — ее можно активировать во время очередного обновления программного обеспечения смартфона.

Она может применяться для зарядки пока не анонсированных устройств, поддерживающих протокол MagSafe. Например, наушников, которые Apple якобы может представить в начале 2021 года.