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Опрос: более 70% опрошенных студентов БГУ готовы протестовать
Источник материала: Навiны
В главном вузе страны очень сильны протестные настроения. Об этом свидетельствуют данные опроса студентов,
Как сообщается, на вопрос «Как вы относитесь к угрозе отчислений?» 71% опрошенных (приняло участие около 1140 студентов) ответили, что «более-менее готовы к протестам».
За «партизанский подход» (протест без последствий) выступает 17%, а совсем боятся протестовать — 12%.
Исходя из этого организаторы опроса делают вывод, что «среди студентов высокие протестные настроения, несмотря на угрозы».
Также отмечается, что почти треть опрошенных (31%) ожидают «более четкую постановку цели и лучшую организованность».
Поэтому, делают организаторы вывод, «задача актива на местах: показывать большую прозрачность следующих ходов для студентов своего факультета, также важно держаться общей четкой цели, в том числе тактической (например, недельной)».
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В главном вузе страны очень сильны протестные настроения.
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