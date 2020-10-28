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Опрос: более 70% опрошенных студентов БГУ готовы протестовать

28.10.2020 12:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В главном вузе страны очень сильны протестные настроения. Об этом свидетельствуют данные опроса студентов, опубликованные в телеграм-канале «БГУ 97 АССОЦИАЦИЯ».

Опрос: более 70% опрошенных студентов БГУ готовы протестовать

Как сообщается, на вопрос «Как вы относитесь к угрозе отчислений?» 71% опрошенных (приняло участие около 1140 студентов) ответили, что «более-менее готовы к протестам».

За «партизанский подход» (протест без последствий) выступает 17%, а совсем боятся протестовать — 12%.

Исходя из этого организаторы опроса делают вывод, что «среди студентов высокие протестные настроения, несмотря на угрозы».

Также отмечается, что почти треть опрошенных (31%) ожидают «более четкую постановку цели и лучшую организованность».

Поэтому, делают организаторы вывод, «задача актива на местах: показывать большую прозрачность следующих ходов для студентов своего факультета, также важно держаться общей четкой цели, в том числе тактической (например, недельной)».

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов.

В 14 часов на площади Независимости начался традиционный марш пенсионеров, в которому присоединиились студенты.

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Теги: Минск
 
 
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В главном вузе страны очень сильны протестные настроения.
 
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