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Гаспарян оценил интригу: как США после выборов изменят отношение к Минску
28.10.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минску после выборов " data-media-descr="Отношение к Минску в Вашингтоне давно сформулировано, и исход американских выборов на него никак не повлияет, считает известный российский политический эксперт, историк, публицист Армен Гаспарян." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">
Гаспарян оценил интригу: как США изменят отношение к Минску после выборов
Предстоящие выборы президента США с точки зрения Беларуси не несут в себе никакой интриги, поскольку устремления Лукашенко и значительной части белорусского общества на развитие Союзного государства категорически не устраивают Вашингтон, и здесь неважно, кто будет президентом ― Трамп, Байден или кто-то другой, убежден собеседник Sputnik.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Политика в США конструируется на уровне Конгресса и Сената, и в этих двух учреждениях крайне негативное отношение к Беларуси, утверждает эксперт, "они будут поддерживать любую оппозицию, чтобы показать себя властителями демократических умов", добавляет Гаспарян.
"Другой вопрос, что с прагматической точки зрения такая поддержка Тихановской не несет в себе вообще ничего… А каких-то других кандидатов на пост лидера оппозиции нет , поэтому Байдену приходится играть вот этой "крапленой картой", ― рассуждает Гаспарян.
Вывод очень простой ― Беларуси надо меньше всего обращать внимание на то, что происходит в США, а заниматься непосредственно развитием и сохранением собственного государства, резюмирует политический эксперт.
Напомним, ранее кандидат на пост президента США Джо Байден пообещал
"Как президент, я также буду работать с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки для действительно суверенной и демократической Беларуси", — пообещал кандидат в президенты США.
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Отношение к Минску в Вашингтоне давно сформулировано, и исход американских выборов на него вряд ли повлияет, считает известный российский политический эксперт,...
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