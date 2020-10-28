Гаспарян оценил интригу: как США после выборов изменят отношение к Минску   

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гаспарян оценил интригу: как США изменят отношение к Минску после выборов Минску после выборов " data-media-descr="Отношение к Минску в Вашингтоне давно сформулировано, и исход американских выборов на него никак не повлияет, считает известный российский политический эксперт, историк, публицист Армен Гаспарян." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">

Предстоящие выборы президента США с точки зрения Беларуси не несут в себе никакой интриги, поскольку устремления Лукашенко и значительной части белорусского общества на развитие Союзного государства категорически не устраивают Вашингтон, и здесь неважно, кто будет президентом ― Трамп, Байден или кто-то другой, убежден собеседник Sputnik.

Политика в США конструируется на уровне Конгресса и Сената, и в этих двух учреждениях крайне негативное отношение к Беларуси, утверждает эксперт, "они будут поддерживать любую оппозицию, чтобы показать себя властителями демократических умов", добавляет Гаспарян.

"Другой вопрос, что с прагматической точки зрения такая поддержка Тихановской не несет в себе вообще ничего… А каких-то других кандидатов на пост лидера оппозиции нет , поэтому Байдену приходится играть вот этой "крапленой картой", ― рассуждает Гаспарян.

Вывод очень простой ― Беларуси надо меньше всего обращать внимание на то, что происходит в США, а заниматься непосредственно развитием и сохранением собственного государства, резюмирует политический эксперт.

Напомним, ранее кандидат на пост президента США Джо Байден пообещал добиваться санкций в отношении лиц из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко, об этом политик сообщил на своем официальном сайте.

"Как президент, я также буду работать с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки для действительно суверенной и демократической Беларуси", — пообещал кандидат в президенты США.

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