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Плохая мать? Инста-мамочки раскритиковали молодую жену Петросяна
28.10.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Молодая супруга Евгения Петросяна столкнулась с неожиданной реакцией молодых мамочек: поклонницы решили научить Татьяну Брухунову, как правильно воспитывать сына.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Российский юморист и его молодая избранница долгое время скрывали своего ребенка. И лишь в день своего 75-летия Петросян сделал подарок поклонникам и
Недавно Брухунова опубликовала новую запись в Instagram, чем спровоцировала негодование поклонниц: инста-мамы не оценили методы воспитания Вагана и посоветовали Татьяне пересмотреть свои взгляды.
На провокационном снимке Брухунову запечатлели дома с малышом. Маленький Ваган в очаровательном комбинезоне и шапочке сидел в ходунках, пытаясь делать свои первые шаги.
"Шапку натянула до подбородка. Он же задохнется"; Не рановато ли к ходункам приучать?"; Малышу не нужны ходунки. Сначала он должен учиться ползать"; "Зачем надели шапочку дома?"; "Как вы воспитываете ребенка?!", - прокомментировали озабоченные подписчицы.
Напомним, что недавно в сети появились слухи о госпитализации Петросяна с диагнозом COVID-19. Сам сатирик поспешил успокоить взволнованных поклонников и рассказал, что проходит медицинскую проверку и чувствует себя хорошо.
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Последняя публикация избранницы юмориста взволновала публику: поклонницы не перестают оставлять негодующие комментарии в сети.
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