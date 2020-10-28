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Плохая мать? Инста-мамочки раскритиковали молодую жену Петросяна

28.10.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Молодая супруга Евгения Петросяна столкнулась с неожиданной реакцией молодых мамочек: поклонницы решили научить Татьяну Брухунову, как правильно воспитывать сына.

© Sputnik / Сергей Пятаков
Петросян показал, как пытается сесть на шпагат ради молодой жены

Российский юморист и его молодая избранница долгое время скрывали своего ребенка. И лишь в день своего 75-летия Петросян сделал подарок поклонникам и впервые показал сына. После этого Брухунова отмела все слухи о суррогатном материнстве и рассказала, что родила и воспитывает ребенка самостоятельно. Однако методы воспитания не понравились публике.

Недавно Брухунова опубликовала новую запись в Instagram, чем спровоцировала негодование поклонниц: инста-мамы не оценили методы воспитания Вагана и посоветовали Татьяне пересмотреть свои взгляды.

На провокационном снимке Брухунову запечатлели дома с малышом. Маленький Ваган в очаровательном комбинезоне и шапочке сидел в ходунках, пытаясь делать свои первые шаги.

"Шапку натянула до подбородка. Он же задохнется"; Не рановато ли к ходункам приучать?"; Малышу не нужны ходунки. Сначала он должен учиться ползать"; "Зачем надели шапочку дома?"; "Как вы воспитываете ребенка?!", - прокомментировали озабоченные подписчицы.

Напомним, что недавно в сети появились слухи о госпитализации Петросяна с диагнозом COVID-19. Сам сатирик поспешил успокоить взволнованных поклонников и рассказал, что проходит медицинскую проверку и чувствует себя хорошо.

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Последняя публикация избранницы юмориста взволновала публику: поклонницы не перестают оставлять негодующие комментарии в сети.
 
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