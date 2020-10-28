В Кормянском районе пьяный водитель «жигулей» вылетел в канал: погиб пассажир

Источник материала: Tut.by

В Кормянском районе водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел в мелиоративный канал. Погиб пассажир, сообщают в ГАИ.





Трагедия произошла вечером 27 октября в деревне Задубье.

Водитель на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на «встречку», сбил металлическое ограждение моста — автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал на крышу.





В результате погиб 31-летний пассажир. Он был на переднем сиденье и не был пристегнут.

Водитель пострадал, он в больнице.

По предварительным данным ГАИ, 36-летний мужчина за руль сел пьяным.