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В Кормянском районе пьяный водитель «жигулей» вылетел в канал: погиб пассажир
Источник материала: Tut.by
В Кормянском районе водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел в мелиоративный канал. Погиб пассажир,
Трагедия произошла вечером 27 октября в деревне Задубье.
Водитель на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на «встречку», сбил металлическое ограждение моста — автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал на крышу.
В результате погиб 31-летний пассажир. Он был на переднем сиденье и не был пристегнут.
Водитель пострадал, он в больнице.
По предварительным данным ГАИ, 36-летний мужчина за руль сел пьяным.
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Водитель на закруглении дороги не справился с управлением.
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