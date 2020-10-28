Wargaming расформировала подразделение. В компании - реструктуризация

Источник материала: Tut.by

Компания Wargaming закрыла R&D-подразделение. Информацию об этом в письме App2Top.ru подтвердила пресс-служба компании, сообщает ресурс.



Фото: Reuters

По данным ресурса, на этой неделе несколько независимых источников подтвердили прекращение работы подразделения. Оно функционировало в пяти офисах, включая штаб-квартиру Wargaming в Никосии (Кипр). Суммарно в нем было занято более 100 человек (согласно неофициальному источнику).

App2Top.ru уточняет: массовых увольнений ждать не стоит. Как отметила пресс-служба, «сотрудникам предложили найти место в компании на других позициях». Отчасти ресурсу это подтвердил один из источников, но с важным дополнением. Согласно ему, в компании из бывших R&D-сотрудников действительно остались разработчики. При этом менеджмент был сокращен. Также он говорит, что продукты, которые велись R&D-отделом, остались в работе. Другой источник, впрочем, уверяет, что все проекты бывшего подразделения уже закрыты.

App2Top.ru приводит слова представителей Wargaming, по которым решение упразднить департамент было принято в ходе реструктуризации компании. R&D-деятельность как таковая не прекращается. В существующих продуктовых группах она идет полным ходом. С офисами сложная история. Пресс-служба пишет, что некорректно говорить о закрытии офисов: «Люди, которые структурно входили в подразделение R&D, географически находились в разных офисах (по несколько человек в локации)».