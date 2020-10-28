Купеобразный кроссовер Geely получил самую мощную версию с расходом 1,2 л на 100 км

Источник материала: Tut.by

Не так давно Geely официально анонсировала выход на рынок ТС купеобразного кроссовера Tugella , который у себя на родине продается с весны 2019 года под именем Xingyue и уже успел разжиться новой топовой версией с гибридной установкой.





Новая модификация Xingyue получила приставку ePro в обозначении, что указывает на наличие гибридной установки с возможностью подзарядки от домашней розетки или «быстрого» терминала. Схема стандартная: между 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем с тремя цилиндрами мощностью 177 л. с. и 7-ступенчатым «роботом» встроен 82-сильный электродвигатель. Работая в паре, они развивают 259 л.с. и 415 Нм крутящего момента, что делает гибрид Xingyue ePro самым мощным в гамме.





Заявленное время разгона до 100 км/ч — 7,5 секунды, максимальная скорость достигает 195 км/ч. Запас хода в электрическом режиме зависит от емкости тяговой батареи — версия с аккумулятором на 11,3 кВтч на одной зарядке может проехать до 56 км, а варианта на 15,5 кВтч должно хватить уже на 80 км. По паспорту расходует кроссовер невероятные (а точнее маловероятные!) 1,2 л на 100 км.





В Китае Xingyue ePro уже поступил в продажу, цены начинаются от 26 200 долларов в пересчете.