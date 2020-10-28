ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Купеобразный кроссовер Geely получил самую мощную версию с расходом 1,2 л на 100 км

28.10.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Не так давно Geely официально анонсировала выход на рынок ТС купеобразного кроссовера Tugella, который у себя на родине продается с весны 2019 года под именем Xingyue и уже успел разжиться новой топовой версией с гибридной установкой.


Новая модификация Xingyue получила приставку ePro в обозначении, что указывает на наличие гибридной установки с возможностью подзарядки от домашней розетки или «быстрого» терминала. Схема стандартная: между 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем с тремя цилиндрами мощностью 177 л. с. и 7-ступенчатым «роботом» встроен 82-сильный электродвигатель. Работая в паре, они развивают 259 л.с. и 415 Нм крутящего момента, что делает гибрид Xingyue ePro самым мощным в гамме.


Заявленное время разгона до 100 км/ч — 7,5 секунды, максимальная скорость достигает 195 км/ч. Запас хода в электрическом режиме зависит от емкости тяговой батареи — версия с аккумулятором на 11,3 кВтч на одной зарядке может проехать до 56 км, а варианта на 15,5 кВтч должно хватить уже на 80 км. По паспорту расходует кроссовер невероятные (а точнее маловероятные!) 1,2 л на 100 км.


В Китае Xingyue ePro уже поступил в продажу, цены начинаются от 26 200 долларов в пересчете.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроссовер Geely Tugella, который у себя на родине продается с весны 2019 года под именем Xingyue, обзавелся новой топовой версией с гибридной установкой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Студента БГУИРа, вступишего в перепалку с деканом, задержали по уголовному делу (видео, обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика