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Viber запустит платежи в чат-ботах внутри мессенджера - сначала только для жителей Украины

28.10.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Rakuten Viber, владеющая мессенджером Viber, анонсирует выход в финтех-сервисы и запускает новую функцию «Платежи в чат-ботах» (Chatbot Payments). Теперь пользователи смогут использовать приложение для покупки товаров и услуг, совершая платежи через Google Pay или другую доступную на устройстве платежную систему. Об этом сообщили в самой компании.


Первой страной, где будет запущена функция, станет Украина, а в начале 2021 года Viber планирует запустить платежи и на других рынках.

Новая функция позволит безопасно покупать товары и услуги напрямую у продавцов в их авторизованных чат-ботах в мессенджере. Пользователю необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в аккаунт Google Pay или другую систему мобильных платежей, если его банк поддерживает один из этих сервисов, после чего опция оплаты станет доступна во всех чат-ботах на базе программного интерфейса (API) Viber.

Механика со стороны бизнеса следующая: продавец или компания должны подключиться к поставщику услуг, поддерживающему этот тип платежей, создать чат-бот и разрешить платежи.

Функция «Платежи в чат-ботах» может использоваться не только как один из каналов продаж, но и как способ совершать покупки, оплачивать сервисы, счета за коммунальные услуги, доставку, транспорт и так далее. Компания подчеркивает, что вся конфиденциальная информация о платеже зашифрована и не передается чат-ботам, Viber или третьим лицам.

 
 
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Накануне своего десятилетия Viber объявляет о запуске функции платежей в чат-ботах.
 
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