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С Гродно Азота задним числом увольняют рабочих. Что происходит на предприятиях
Источник материала: БДГ
С «Гродно Азота» задним числом уволено 11 человек, об этом
Сайты «Гродно Азот» ушли на забастовку (
«Прокурор Клишин вместо разбирательств с фальсификацией выборов, зверств силовиков, контрабанды под крышей гэбни занимается стряпаньем уголовного дела для порядочного гражданина Александра Жука по 200 УК РБ «Призыв к забастовке или отказу от забастовки», - пишут в телеграм-канале.
Жук до сих пор под стражей. Сегодня его будут судить в суде Октябрьского района на Дубко.
Напомним, утром 27 октября появилась информация о забастовках в нескольких цехах. Рабочие
Тем временем, на предприятии «Гродно Химволокно» установка «Ноймаг» остановила свою работу из-за нехватки людей для запуска. Большое количество рабочих вышли на больничный.
Справка
Установка «Ноймаг» используется для производства полиамидной нити для напольных покрытий.
26 октября в Беларуси
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С «Гродно Азота» задним числом уволено 11 человек, об этом сообщается в телеграм-канале «Стачком Азота» 28 октября.
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