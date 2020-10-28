С Гродно Азота задним числом увольняют рабочих. Что происходит на предприятиях

С «Гродно Азота» задним числом уволено 11 человек, об этом сообщается в телеграм-канале «Стачком Азота» 28 октября.

Сайты «Гродно Азот» ушли на забастовку ( https://www.azot.by/ , http://grodno-khim.by ).

«Прокурор Клишин вместо разбирательств с фальсификацией выборов, зверств силовиков, контрабанды под крышей гэбни занимается стряпаньем уголовного дела для порядочного гражданина Александра Жука по 200 УК РБ «Призыв к забастовке или отказу от забастовки», - пишут в телеграм-канале.

Жук до сих пор под стражей. Сегодня его будут судить в суде Октябрьского района на Дубко.

Напомним, утром 27 октября появилась информация о забастовках в нескольких цехах. Рабочие не принимали смену , член стачкома Александр Жук был задержан.

Тем временем, на предприятии «Гродно Химволокно» установка «Ноймаг» остановила свою работу из-за нехватки людей для запуска. Большое количество рабочих вышли на больничный.

Справка

Установка «Ноймаг» используется для производства полиамидной нити для напольных покрытий.