Нижняя палата парламента РБ ратифицировала соглашение с РФ о взаимном признании виз

Источник материала: АФН

Нижняя палата парламента РБ ратифицировала Соглашение между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства.

Соглашение было подписано 19 июня 2020 года в Минске и определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность.

«Белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России", - отметила депутат Ольга Петрашова.

Соглашение не затронет категорию иностранцев, которые прибывают на территорию Беларуси по безвизовому порядку въезда.

"Соглашение не затронет действие соответствующего указа, предусматривающего безвизовый въезд иностранных граждан через Национальный аэропорт Минск на срок до 30 дней, а также соответствующих указов, которые предусматривают 15-дневное безвизовое посещение туристических районов Брестской и Гродненской областей. Единственное, очевидно, что иностранные граждане, воспользовавшиеся этим правом, могут соответственно находиться только в Беларуси или в районах Гродненской и Брестской областей в случае отсутствия у них визы Беларуси или России. Если же у них помимо этого въезда существует российская виза, они могут во время пребывания следовать на территорию России. Собственно говоря, какие-то особые порядки въезда это соглашение никоим образом не затронет", - сообщил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков, которого цитирует БелТА.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после ратификации двумя государствами. Россия пока не ратифицировала документ.