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Армения заявила об обстреле Степанакерта из ракетной системы «Смерч»
Источник материала: АФН
Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт и город Шуши были обстреляны из реактивной системы залпового огня «Смерч».
Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на карабахские власти.
По предварительным данным, в Степанакерте пострадавших нет, в Шуши один человек погиб, двое ранены, передает РБК.
В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщает, что Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района.
По данным азербайджанского военного ведомства, это произошло около 7:30 по местному времени. В Ереване пока не прокомментировали эту информацию.
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Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт и город Шуши были обстреляны из реактивной системы залпового огня «Смерч».
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