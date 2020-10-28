Армения заявила об обстреле Степанакерта из ракетной системы «Смерч»

Источник материала: АФН

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт и город Шуши были обстреляны из реактивной системы залпового огня «Смерч».

Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на карабахские власти.

По предварительным данным, в Степанакерте пострадавших нет, в Шуши один человек погиб, двое ранены, передает РБК.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщает, что Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района.

По данным азербайджанского военного ведомства, это произошло около 7:30 по местному времени. В Ереване пока не прокомментировали эту информацию.