Студенты БНТУ: из вуза отчисляют всех, кого задерживали на акциях 26 октября

— Мы сейчас пытаемся попасть к ректору. В деканате сообщили, что всех задержанных в понедельник студентов отчислили задним числом, вчера. Мои родители и родители моего одногруппника ходили туда утром. Но приказа об отчислении пока мы не видели, — рассказывает студент БНТУ.





Еврорадио ещё один студент вуза. Аналогичную информацию сообщилещё один студент вуза.





–– Вчера замдекана звонила старосте студсовета факультета и сказала, что отчисляют всех, кого задерживали 26 октября. Меня уже вызвал декан, просил написать объяснительную за участие в незаконном массовом мероприятии. Сегодня должна быть встреча с проректором, там будут обсуждаться вопросы отчисления, –– делится студент БНТУ.





Всего, по информации учащихся вуза, на акциях протеста 26 октября были задержаны 32 студента БНТУ. В независимом профсоюзе БНТУ сообщили, что приказы и более подробная информация об отчислениях появится после обеда 28 октября.





Волна отчислений в университетах, очевидно, связана со вчерашними высказываниями Александра Лукашенко:





— Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу.