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"Отказался сниматься в роликах БТ": почему последний фигурант дела PandaDoc остаётся в СИЗО

28.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси из СИЗО отпустили троих из четверых фигурантов «дела PandaDoc». Это случилось после того, как 10 октября Лукашенко приехал в СИЗО КГБ побеседовать с политзаключенными.

"Отказался сниматься в роликах БТ": почему последний фигурант дела PandaDoc остаётся в СИЗО
Под подписку о невыезде из изолятора вышел директор минского офиса знаменитого стартапа Дмитрий Рабцевич (непосредственный участник «тюремных переговоров» с Лукашенко), а следом за ним — главбух Юлия Шардыко и специалист по подбору персонала Владислав Михолап. Ранее каждому из них вменялось мошенничество в особо крупном размере.

Сейчас под стражей остается Виктор Кувшинов, менеджер, также обвиняемый в мошенничестве. Его жена, Александра Дикан, рассказала «Еврорадио», почему, как она думает, ее муж до сих пор за решеткой. Это, уверена Дикан, связано с принципами ее супруга относительно участия в пропагандистских сюжетах для гостелеканалов.

«Я думаю, Виктор остается в СИЗО из-за его независимой гражданской позиции. Он отказывается что-либо подписывать и лжесвидетельствовать, сниматься в роликах БТ. Виктора не удается приструнить, запугать», — считает Александра Дикан.

Она добавляет, что сначала на ее супруга давили угрозами, касающимися его семьи. Тогда Кувшинов попросил Александру с ребенком покинуть Беларусь. 

Напомним, PandaDoc — технологическая компания, разрабатывающая софт для автоматизации документооборота. Основана беларусом Микитой Микадо. Головной офис PandaDoc расположен в Калифорнии. В числе инвесторов значатся Европейский банк реконструкции и развития, Microsoft, фонды Кремниевой долины.

Со стартом протестов в Беларуси после президентских выборов Микадо поддержал сторонников перемен. Он предложил помощь силовикам, которые отважатся уволиться из органов. Все давление, оказанное позднее на PandaDoc, связывают именно с этой инициативой Микадо.
 
 
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В Беларуси из СИЗО отпустили троих из четверых фигурантов «дела PandaDoc». Это случилось после того, как 10 октября Лукашенко приехал в СИЗО КГБ побеседовать с...
 
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