Латушко порекомендовал бастующим уйти с улиц









Экс-руководитель Купаловского театра считает, что забастовку лучше продолжать не на городских улицах и площадях, а на предприятиях и в учреждениях.





Павел Латушко обратил внимание, что нельзя подставлять себя зверствующему ОМОНу.





При этом экс-чиновник отметил важность национальной забастовки. Он также уверен, что сворачивать протесты нельзя.