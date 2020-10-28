Резонансное ДТП в Гродно: родные таксиста говорят, что за рулем BMW был сотрудник ГАИ

Источник материала: Tut.by

В ночь с 22 на 23 октября в Гродно произошло серьезное ДТП с участием такси и автомобиля BMW. Водитель такси до сих пор находится в коме. Парень учился в Гродненском университете, а в такси подрабатывал. На момент ДТП его водительский стаж составлял четыре года. За рулем BMW, по словам родных таксиста, был сотрудник ГАИ.





«Удар был такой, что водитель вылетел через заднее стекло»

Как мы уже писали , BMW двигался прямо со стороны улицы Поповича (то есть, был на главной дороге), а такси Renault Logan выезжал с улицы Гагарина. После сильного удара BMW снес несколько пролетов ограждения на газоне и врезался в столб, а Renault оказался в 30 метрах от центра перекрестка.

По словам очевидцев, в BMW было трое молодых парней, один из них был осмотрен в больнице и отпущен домой. Таксист ехал в машине без пассажиров.

— 23 октября, около четырех часов утра нам позвонил друг Антона и сообщил об аварии, — рассказывает брат таксиста, Денис. — В приемный покой Антон поступил в 2.55. Приблизительно в 2.20 произошла авария. Пока детали ДТП мы знаем только со слов очевидцев. Скорее всего, он работал, ехал на заказ — после аварии заказ был отменен клиентом, потому что машина к ним так и не доехала.



Основные повреждения у автомобиля такси — по правой стороне

Свидетели говорили, удар был такой силы, что водитель такси вылетел через заднее стекло. Денис не отрицает, что Антон не был пристегнут, но правила дорожного движения разрешают не пристегиваться ремнями безопасности водителям такси.

Родственников Антона живут в Кобрине, но в больнице в Гродно их сразу предупредили — ехать нет смысла, в больницу все равно не пустят из-за карантина.

— Когда я звонил в больицу, мне сказали, что Антон, якобы мог быть пьян: но он не употребляет алкоголь по своим религиозным соображениям и нас такие предположения смутили, — рассказывает Денис об опасениях родственников.

«За рулем BMW был сотрудник ГАИ»

— Следователи говорили мне, что автомобиль брата ехал со скоростью около 40 км/ч, а вот с какой скоростью ехал автомобиль по главной дороге — пока неизвестно, — продолжает Денис. — От нас не скрывали, что за рулем BMW был сотрудник ГАИ, но заверили, что это никак не отразится на расследовании дела. Но мы в этом не очень уверены: откуда тогда эти предположения, что Антон был пьян?



У BMW после удара оказалась сильно разбита передняя часть

Денису удалось поговорить с одним из таксистов, который в ту ночь тоже работал на линии. Он рассказал, что перед аварией видел ту самую BMW в городе — автомобиль ездил с большой скоростью.

— Да, есть факт, что брат выехал со второстепенной дороги. Но мы не можем поверить в то, что он был пьяным или на большой скорости выскочил на перекресток. Брат — очень ответственный и щепетильный человек, его фотография даже висит на доске почета в университете. Стаж вождения к тому времени у него был уже четыре года, у него есть не одна категория в правах. Можно сказать, он был профессиональным водителем.

Сейчас состояние Антона тяжелое. У него нет переломов, а внутренние органы не повреждены. Но у него очень сильная закрытая черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что он может пролежать в коме и неделю, и две. Но надежда на выздоровление есть.

СК: "Возбуждено уголовное дело, идет расследование"

Следственный комитет сообщил , что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным следствия, 23 октября около 02:30 часов при выезде со второстепенной дороги автомобиля Renault, под управлением 23-летнего водителя такси на перекрёстке Советских Пограничников — Гагарина произошло столкновение с автомобилем BMW, за рулем которого находился 29-летний местный житель. В результате ДТП водитель такси доставлен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Пассажиру автомобиля BMW оказана медицинская помощь.

Окончательная правовая оценка случившемуся будет дана по результатам расследования.