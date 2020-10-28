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У центрального офиса МТС задержали двух сотрудников, а оператор ждет министра связи?

28.10.2020 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Источники в компании МТС рассказали нам, что сегодня в цепочку солидарности у главного офиса оператора начали выстраиваться сотрудники. Однако вскоре к ним подъехал автомобиль с силовиками, которые жестко задержали как минимум двух мужчин.

По неподтвержденной информации, сегодня в МТС собирается приехать министр связи. Не исключено, что среди прочего будут обсуждаться вопросы о сотрудниках, которые выходят в цепочки солидарности.

Ранее в компании на наш вопрос о возможных санкциях в отношении сотрудников ответили, что «взгляды и убеждения — личное дело каждого человека». Также мы попросили прокомментировать информацию о сегодняшних задержаниях. Дополним новость, как только получим ответ.

 
Теги: Новости
 
 
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Источники в компании МТС рассказали нам, что сегодня в цепочку солидарности у главного офиса оператора начали выстраиваться сотрудники. Однако вскоре к ним...
 
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