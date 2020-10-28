У центрального офиса МТС задержали двух сотрудников, а оператор ждет министра связи?

Источник материала: Onliner

Источники в компании МТС рассказали нам, что сегодня в цепочку солидарности у главного офиса оператора начали выстраиваться сотрудники. Однако вскоре к ним подъехал автомобиль с силовиками, которые жестко задержали как минимум двух мужчин.

По неподтвержденной информации, сегодня в МТС собирается приехать министр связи. Не исключено, что среди прочего будут обсуждаться вопросы о сотрудниках, которые выходят в цепочки солидарности.

Ранее в компании на наш вопрос о возможных санкциях в отношении сотрудников ответили, что «взгляды и убеждения — личное дело каждого человека». Также мы попросили прокомментировать информацию о сегодняшних задержаниях. Дополним новость, как только получим ответ.