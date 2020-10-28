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В чат-ботах Viber можно будет торговать

28.10.2020 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Rakuten Viber анонсировала новую функцию «Платежи в чат-ботах» (Chatbot Payments). С ее помощью пользователи Viber смогут использовать приложение для покупки товаров и услуг. Платежи будут совершаться через Google Pay или иные доступные на устройстве платежные системы.

Первой страной, где будет запущена новая функция, станет Украина, в начале 2021 года география будет расширена. Она позволит покупать товары и услуги напрямую у продавцов в их авторизованных чат-ботах в Viber. Пользователю необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в аккаунт Google Pay или другую систему мобильных платежей, если его банк поддерживает один из этих сервисов, после чего опция оплаты станет доступна во всех чат-ботах на базе программного интерфейса (API) Viber.

Продавец или компания, желающие принимать платежи в Viber, в свою очередь, должны подключиться к поставщику услуг, поддерживающему этот тип платежей, создать чат-бот в Viber и разрешить платежи.

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Компания Rakuten Viber анонсировала новую функцию «Платежи в чат-ботах» (Chatbot Payments). С ее помощью пользователи Viber смогут использовать приложение для покупки товаров и...
 
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