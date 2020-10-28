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Две машины столкнулись из-за нарушения третьего авто. Кто виноват в ДТП? (видео)

28.10.2020 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Водитель Audi объехал автомобили на перекрестке в Гродно и стал поворачивать «вторым рядом». Мелкое нарушение привело к аварии. После этого Audi уехал. Момент столкновения попал на видео, по нему сотрудники ГАИ нашли участников дорожной ситуации. Кто стал виновником ДТП?

«Цепочка автомобилей стояла на перекрестке в ожидании зеленого сигнала, все собирались поворачивать налево,комментирует запись AutoGrodno. — Вдруг справа появилась Audi. Водитель явно спешил, объехал всех и тоже вырулил налево. Как только автомобиль с регистратором набрал скорость, Audi вклинился перед Toyota и заставил водителя резко тормозить. Спровоцировав аварию, водитель Audi уехал с включенной аварийкой в качестве извинений».

В одном из автомобилей работал регистратор, номер Audi легко был прочитан, и сотрудники ГАИ нашли мужчину. По словам автора записи, водителя Audi она даже не видела, с ним работали инспекторы: «Извинялся только водитель Toyota, но непонятно почему».

Две машины столкнулись из-за нарушения третьего авто. Кто виноват в ДТП? (видео)

«В итоге вину в ДТП признали за мной,— рассказала автомобилистка. — Сказали, „несоблюдение дистанции“. Правда, для меня обошлось без штрафа. Штраф получил водитель Audi, подрезавший Toyota».

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Теги: Гродно
 
 
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Водитель Audi объехал автомобили на перекрестке в Гродно и стал поворачивать «вторым рядом». Мелкое нарушение привело к аварии. После этого Audi уехал. Момент...
 
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