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Две машины столкнулись из-за нарушения третьего авто. Кто виноват в ДТП? (видео)
Источник материала: Onliner
Водитель Audi объехал автомобили на перекрестке в Гродно и стал поворачивать «вторым рядом». Мелкое нарушение привело к аварии. После этого Audi уехал. Момент столкновения попал на видео, по нему сотрудники ГАИ нашли участников дорожной ситуации. Кто стал виновником ДТП?
«Цепочка автомобилей стояла на перекрестке в ожидании зеленого сигнала, все собирались поворачивать налево, —
В одном из автомобилей работал регистратор, номер Audi легко был прочитан, и сотрудники ГАИ нашли мужчину. По словам автора записи, водителя Audi она даже не видела, с ним работали инспекторы: «Извинялся только водитель Toyota, но непонятно почему».
«В итоге вину в ДТП признали за мной,— рассказала автомобилистка. — Сказали, „несоблюдение дистанции“. Правда, для меня обошлось без штрафа. Штраф получил водитель Audi, подрезавший Toyota».
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Водитель Audi объехал автомобили на перекрестке в Гродно и стал поворачивать «вторым рядом». Мелкое нарушение привело к аварии. После этого Audi уехал. Момент...
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