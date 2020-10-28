В России дебютировали Genesis G80 и GV80

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в Москве прошла красивая презентация двух новых для нашего региона моделей Genesis — представительского седана G80 и первого кроссовера Genesis — GV80. Об этом сообщает пресс-служба корейского премиум-бренда.





Производитель не сомневается, что GV80 сможет закрепить позиции Genesis на российском рынке, где традиционно в почете дорогие премиальные SUV. Обновленный седан G80 будет доступен на рынке ТС с одним из двух бензиновых двигателей с турбонаддувом: 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым (249 л. с., 422 Н·м) и 3,5-литровым V6 (379 л. с., 530 Н·м). В свою очередь, кроссовер, кроме этих же моторов, получит еще и 249-сильный турбодизель, который, скорее всего, станет самым популярным у клиентов марки, считают эксперты «Автостата» .





Коробка передач и для седана, и для SUV предусмотрена одна — 8-АКП. Привод у обеих моделей на две оси. В стандартном оснащении новинок Genesis: десять подушек безопасности, мультимедийная система с навигацией и сенсорным 14,5-дюймовым экраном, с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, камера заднего вида, а также полностью светодиодные фары и задние фонари. Дилеры Genesis не публикуют цены, и пока неясно, когда первые машины доедут до клиентов.