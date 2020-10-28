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В России дебютировали Genesis G80 и GV80

28.10.2020 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром в Москве прошла красивая презентация двух новых для нашего региона моделей Genesis — представительского седана G80 и первого кроссовера Genesis — GV80. Об этом сообщает пресс-служба корейского премиум-бренда.

В России дебютировали Genesis G80 и GV80

Производитель не сомневается, что GV80 сможет закрепить позиции Genesis на российском рынке, где традиционно в почете дорогие премиальные SUV. Обновленный седан G80 будет доступен на рынке ТС с одним из двух бензиновых двигателей с турбонаддувом: 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым (249 л. с., 422 Н·м) и 3,5-литровым V6 (379 л. с., 530 Н·м). В свою очередь, кроссовер, кроме этих же моторов, получит еще и 249-сильный турбодизель, который, скорее всего, станет самым популярным у клиентов марки, считают эксперты «Автостата».

В России дебютировали Genesis G80 и GV80

Коробка передач и для седана, и для SUV предусмотрена одна — 8-АКП. Привод у обеих моделей на две оси. В стандартном оснащении новинок Genesis: десять подушек безопасности, мультимедийная система с навигацией и сенсорным 14,5-дюймовым экраном, с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, камера заднего вида, а также полностью светодиодные фары и задние фонари. Дилеры Genesis не публикуют цены, и пока неясно, когда первые машины доедут до клиентов.

Genesis G70 I ADVANCED, 2019 г.в., 16 576 км
синий, седан, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
48 004 р.
18 800$ / 15 909€
Genesis G80 I 2.0 PREMIUM 8AT 4WD, 2019 г.в., новый
седан, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
127 670 р.
50 000$ / 42 310€
Genesis G80 I 2.0 BUSINESS 8AT 4WD, 2019 г.в., новый
седан, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
104 945 р.
41 100$ / 34 779€
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Сегодня утром в Москве прошла красивая презентация двух новых для нашего региона моделей Genesis — представительского седана G80 и первого кроссовера Genesis — GV80. Об...
 
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