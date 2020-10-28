Студента БГУИРа, вступишего в перепалку с деканом, задержали по уголовному делу (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

В понедельник студент 3-го курса БГУИРа Артем Винокуров вместе с другими учащимися зашел в аудиторию, где проводил занятие декан факультета, и начал призывать к забастовке. Там же они поспорили с преподавателем. На видео не слышно оскорблений и угроз, но пресс-служба МВД сообщает: они были.

Артем был задержан. МВД сняло видео признания: парень говорит, что перед забастовкой с ним связался неизвестный в Telegram-канале и предложил агитировать учащихся к забастовке.

Следователи дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

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Генеральная прокуратура в обед заявила, что возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, активное участие в них»).

«Согласно материалам дела, неустановленные лица 26 октября около 9:20 в учебном корпусе №4 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники организовали и активно участвовали в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, — цитирует БЕЛТА Генпрокуратуру. — Это повлекло нарушение работы учреждения образования — срыв занятия. По уголовному делу в тот же день в качестве подозреваемого задержан студент 3-го курса БГУИР. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет».