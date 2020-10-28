На фото показали, как рекламщики дурят народ

Источник материала: Onliner

Часто реклама приукрашивает продвигаемый объект: он выглядит привлекательнее, эффективнее — лучше во всех смыслах. Иногда отличия малозаметны, в других просто бросаются в глаза. Встает вопрос: если все так плохо на самом деле, зачем показывать идеальный и несуществующий продукт? Все равно правда раскроется и ничем хорошим это для рекламируемого товара не закончится.

В очередной подборке BoredPanda как раз набор таких историй — когда ожидание и реальность (точнее, выдуманная реальность и настоящая) не походят друг на друга чуть более чем полностью.



Хлебушек получился ок, а вот штуковина сверху — нет. И сливки куда-то пропали. И сахарная пудра. Растаяли, наверное



Брускетта в исполнении одной пиццерии. Да, на верхнем фото — товар, на нижнем — он же. Как бы



Есть вопросы к оформлению. Ну и в целом, получив заказ по картинке, можно разочароваться до конца жизни



Немного не дотянули до картинки. Совсем чуть-чуть



Это, наверное, один из лучших образцов того, как нельзя делать. Даже не верится, что это правда



«А вдруг не заметит», — думала баба Галя на раздаче



Завтра в школьной столовой за $3,5. Вопрос: где вкусняшка?



Может, неказисто, но вкусно? Хотя как-то обманывать ожидания нехорошо



Обычно в таких местах заказывают один раз в жизни — последний



Цена намекает, но все равно обидно



Почти получилось. Только снова обманули. Наверное, не специально



Идеально. Нет. Кто-то напутал с размерами. Хотя вдруг на картинке сливки и клубника маленькие? Очень



Ням-ням (побежал делать такой бутерброд сам). А сети, которая такое вытворяет, незачет



Ох уж эти рестораны...



Еще образец неправды



Я подам на вас в суп! Ой, то есть в суд!



Может, кто-то уже это ел один раз, и вот потому так все выглядит



«Фотошоп» чувствуется сразу



Все не так очевидно. Вдруг сложенное оно выглядело как на картинке



Нужно МНОГО соуса. Очень много! Еще больше лей! Краев не видишь, что ли?!