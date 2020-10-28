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На фото показали, как рекламщики дурят народ

28.10.2020 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Часто реклама приукрашивает продвигаемый объект: он выглядит привлекательнее, эффективнее — лучше во всех смыслах. Иногда отличия малозаметны, в других просто бросаются в глаза. Встает вопрос: если все так плохо на самом деле, зачем показывать идеальный и несуществующий продукт? Все равно правда раскроется и ничем хорошим это для рекламируемого товара не закончится.

В очередной подборке BoredPanda как раз набор таких историй — когда ожидание и реальность (точнее, выдуманная реальность и настоящая) не походят друг на друга чуть более чем полностью.

На фото показали, как рекламщики дурят народ
Хлебушек получился ок, а вот штуковина сверху — нет. И сливки куда-то пропали. И сахарная пудра. Растаяли, наверное
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Брускетта в исполнении одной пиццерии. Да, на верхнем фото — товар, на нижнем — он же. Как бы
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Есть вопросы к оформлению. Ну и в целом, получив заказ по картинке, можно разочароваться до конца жизни
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Немного не дотянули до картинки. Совсем чуть-чуть
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Это, наверное, один из лучших образцов того, как нельзя делать. Даже не верится, что это правда
На фото показали, как рекламщики дурят народ
«А вдруг не заметит», — думала баба Галя на раздаче
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Завтра в школьной столовой за $3,5. Вопрос: где вкусняшка?
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Может, неказисто, но вкусно? Хотя как-то обманывать ожидания нехорошо
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Обычно в таких местах заказывают один раз в жизни — последний
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Цена намекает, но все равно обидно
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Почти получилось. Только снова обманули. Наверное, не специально
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Идеально. Нет. Кто-то напутал с размерами. Хотя вдруг на картинке сливки и клубника маленькие? Очень
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Ням-ням (побежал делать такой бутерброд сам). А сети, которая такое вытворяет, незачет
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Ох уж эти рестораны...
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Еще образец неправды
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Я подам на вас в суп! Ой, то есть в суд!
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Может, кто-то уже это ел один раз, и вот потому так все выглядит
На фото показали, как рекламщики дурят народ
«Фотошоп» чувствуется сразу
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Все не так очевидно. Вдруг сложенное оно выглядело как на картинке
На фото показали, как рекламщики дурят народ
Нужно МНОГО соуса. Очень много! Еще больше лей! Краев не видишь, что ли?!
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Часто реклама приукрашивает продвигаемый объект: он выглядит привлекательнее, эффективнее — лучше во всех смыслах. Иногда отличия малозаметны, в других просто...
 
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