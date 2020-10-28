Рабочий «Атланта» забрался на градирню с бчб-флагом и пока не собирается оттуда уходить

Источник материала: Onliner

На предприятии «Атлант» сегодня нетипичное событие: один из его работников залез на трубу с бело-красно-белым флагом в руках и ходит по ней по кругу. Все это происходит на улице Тимирязева.

Только что на территорию предприятия заехали несколько пожарных машин с мигалками, в том числе автолестницы, скорая и автобус с людьми в форме. Мужчина по-прежнему находится на градирне и скандирует лозунги «Ультиматум» и «Свободу политическим заключенным». Он находится наверху уже 1,5 часа.





По соцсетям стремительно распространяется видеообращение рабочего, в котором он призывает остановить насилие и освободить всех политических заключенных. Он также заявляет, что его президент — Светлана Тихановская. Зовут мужчину Виктор Манкевич.

Как сообщили Onliner в ГУВД Мингорисполкома, сейчас на месте работают сотрудники милиции и МЧС. Подробную информацию обещают предоставить позже.

(будет дополнено)