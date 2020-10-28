Уволен председатель первички профсоюза РЭП ММЗ Андрей Комлик-Яматин

28 октября уволен председатель первичной организации профсоюза РЭП Минского моторного завода Андрей Комлик-Яматиин.





Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, «пока он собирал вещи на своем рабочем месте, его задержали и отвезли в Партизанское РУВД».

Его отец Игорь Комлик полагает, что «пока дело касается статьи 23.34 КоАП, а там видно будет».

Около 50 работников Минского моторного завода 26 октября провели на территории предприятия собрание, на котором обсудили возможность проведения забастовки. Как сообщала БелаПАН сотрудница ММЗ Елена Млечко, собрание прошло в обеденный перерыв. Его участники также обсуждали вопрос выхода из официального профсоюза, сообщила Млечко.

На Минском моторном заводе рабочие 14 августа провели акцию против фальсификации выборов и жестокости силовиков, в которой приняли участие около 700 человек.