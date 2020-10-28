Резидент клубов Ибицы и Парижа Сандер Кляйненберг выступил на VOKA virtual stage

Выступлением одного из ведущих мировых продюсеров и диджеев Сандера Кляйненберга продолжился онлайн-фестиваль электронной музыки VOKA virtual stage .

Специально для белорусских зрителей резидент лучших клубов Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Амстердама и Ибицы записал домашний сет из собственной студии в Амстердаме и рассказал, на чье виртуальное шоу сам хотел бы попасть.





— Как вам идея онлайн-вечеринок? Насколько они могут заменить привычные живые выступления?

— Я очень скучаю по живым выступлениям. По зрителям на танцполе. Там вместе мы в безопасности от всех внешних социальных ограничений. Любим, танцуем, забываемся, отпускаем. Это место абсолютной свободы. Но дело не конкретно в нем, а в людях внутри него. В моменте, который мы создаем все вместе — ты сам, диджей, да кто угодно. Это божественное ощущение знакомо мне только по живым выступлениям. Но последние пару месяцев я пытаюсь открываться новым возможностям нашего времени и записывать микстейпы, чтобы даже на расстоянии кто-то мог почувствовать мои эмоции.

Сет для Беларуси я записал на своей крыше и, рассматривая оттуда панораму Амстердама, задумал целую серию онлайн-вечеринок. Может, это наше будущее? Диджеинг и создание музыки — моя жизнь и самая большая страсть.

Могу ли я полностью заменить живые выступления онлайн-шоу? Вряд ли. Но во времена сильного стресса или каких-то напастей все же лучше заниматься делом и направлять свою энергию во что-то позитивное. Что-то новое вроде онлайн-шоу, как сейчас.

— Есть ли для вас разница в том, выступать перед зрителями офлайн или онлайн?

— Конечно! Зрители перед сценой — это и есть причина делать то, что я делаю со страстью и азартом. Выступая перед аудиторией, ты ощущаешь энергию толпы. Можешь видеть, как люди танцуют, отпускают негатив, забывают ненужное. Во время офлайн-выступления я чувствую то же, что чувствует толпа, а это тысяча вещей.

Онлайн-перформанс не дает таких ощущений. Возможно, мне или нам всем еще нужно научиться этому. Пока мы не можем видеться на танцполе, все равно буду развлекать и вдохновлять людей своими микстейпами. Пару недель назад я публично заявил о том, что на свое 50-летие хочу увидеть всех-всех лично и на танцполе. А это уже через семь месяцев. Так что я в восторге и тревоге…

— Расскажите о вашем самом необычном концерте или опыте выступлений.

— Однажды я диджеил у подножия пирамид в Каире, и это было невероятно. Атмосфера такого древнего места, заполненного людьми, которых объединяет страсть к музыке, была сюрреалистичной. А когда я делюсь необычными ощущениями с таким большим количеством людей, то чувствую себя очень счастливым. Вместе мы создали для себя незабываемые воспоминания о Каире. А то, что все мы переживаем последние несколько месяцев, научило меня особенно ценить такие моменты.

— На чьём онлайн-концерте вы сами побывали бы с удовольствием?

— Было бы круто посмотреть, что для такого концерта придумал бы Канье Уэст или группа Daft Punk. Онлайн-выступления — новый для нас всех формат, и я думаю, что мы можем многому учиться друг у друга. Лично меня вдохновляют Канье Уэст и Daft Punk, поэтому мне правда интересно, как они работают на виртуальной сцене.

— Как думаете, вам удалось удивить белорусских зрителей?

— За последние месяцы я переживал и эмоциональные взлеты, и падения. Я как никогда чувствовал себя частью своей семьи, но в то же время одиноким — без толпы своих зрителей. Поэтому использовал время пандемии для того, чтобы создать новые крутые вещи, обдумать идеи и освежить взгляд на свою работу. Так что белорусская публика услышала суперэксклюзивные новинки и, надеюсь, получила много позитивной энергии.

Запись сета Сандера Кляйненберга все еще доступна в архиве VOKA. Следующее выступление VOKA virtual stage состоится 30 октября с участием украинского диджея и саунд-продюсера Omnia.



