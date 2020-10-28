На бастующих студентов начинают заводить уголовные дела — задержан третьекурсник БГУИР

27 октября Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, которые около 9 часов 20 минут 26 октября в учебном корпусе № 4 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники «организовали и активно участвовали в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», что «повлекло нарушение работы указанного учреждения образования — срыв учебного занятия».

По данному уголовному делу в тот же день в качестве подозреваемого был задержан студент 3-го курса 1999 года рождения. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняет пресс-служба МВД, данный студент «вместе с другими учащимися зашел в аудиторию, где проходило занятие, и начал призывать к забастовке». «Когда декан факультета сделал замечание и попросил протестующих покинуть зал, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы», — пишет пресс-служба МВД.