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«Вы — наши герои. Помогаем, как можем». «Киберпартизаны» отправили бастовать сайты «Гродно Азот»

28.10.2020 13:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сайт предприятия «Гродно Азот» не работает, ответственность за это взяли «киберпартизаны».

«Вы — наши герои. Помогаем, как можем». «Киберпартизаны» отправили бастовать сайты «Гродно Азот»

«Гродно Азот»! Вы — наши герои. Помогаем вам, как можем. Сайты «Гродно Азот» ушли на забастовку», — написали 28 октября «киберпартизаны» в своем телеграм-канале.

Как пишект БелаПАН, на этой неделе некоторые сотрудники предприятия «Гродно Азот» присоединились к протестному движению и заявили о забастовке. Однако в концерне «Белнефтехим» корреспонденту БелаПАН сообщили, что деятельность предприятия пытались блокировать в основном посторонние люди.

«С утра была попытка группы до 100 человек блокировать выход рабочих на смену. В этой группе большинство отношения ни к заводу, ни к рабочим профессиям не имеет», — заявил БелаПАН 26 октября пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

Между тем 27 октября на «Гродно Азоте» вновь возник инцидент, связанный с нежеланием работников выполнять свои должностные обязанности. Ситуацию прокомментировал премьер-министр Роман Головченко, который подчеркнул, что остановка такого крупного предприятия чревата техногенной катастрофой.

«Раздувалась такая тема, что сейчас «Гродно Азот» остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, это угроза техногенной катастрофы. Будь то «Гродно Азот», «Могилевхимволокно»… У нас достаточно таких производств», — заявил Головченко.

Хакерское движение «киберпартизан» возникло после президентских выборов, результаты которых вызвали в Беларуси массовые акции протеста. Путем взлома и блокировки сайтов госорганизаций они добиваются отставки Александра Лукашенко.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны.

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов.

В 14 часов на площади Независимости начался традиционный марш пенсионеров, в которому присоединиились студенты.

Акции солидарности продолжились и 27 октября. Утром у станции метро «Грушевка» на акции солидарности силовики задержали девятерых сотрудников РНПЦ «Кардиология». Также сообщалось, что работники МЭТЗ проводят итальянскую забастовку.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сайт предприятия «Гродно Азот» не работает, ответственность за это взяли «киберпартизаны».
 
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