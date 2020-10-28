«Вы — наши герои. Помогаем, как можем». «Киберпартизаны» отправили бастовать сайты «Гродно Азот»

Сайт предприятия «Гродно Азот» не работает, ответственность за это взяли «киберпартизаны».





«Гродно Азот»! Вы — наши герои. Помогаем вам, как можем. Сайты «Гродно Азот» ушли на забастовку», — написали 28 октября «киберпартизаны» в своем телеграм-канале.

Как пишект БелаПАН , на этой неделе некоторые сотрудники предприятия «Гродно Азот» присоединились к протестному движению и заявили о забастовке. Однако в концерне «Белнефтехим» корреспонденту БелаПАН сообщили, что деятельность предприятия пытались блокировать в основном посторонние люди.

«С утра была попытка группы до 100 человек блокировать выход рабочих на смену. В этой группе большинство отношения ни к заводу, ни к рабочим профессиям не имеет», — заявил БелаПАН 26 октября пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

Между тем 27 октября на «Гродно Азоте» вновь возник инцидент, связанный с нежеланием работников выполнять свои должностные обязанности. Ситуацию прокомментировал премьер-министр Роман Головченко, который подчеркнул, что остановка такого крупного предприятия чревата техногенной катастрофой.

«Раздувалась такая тема, что сейчас «Гродно Азот» остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, это угроза техногенной катастрофы. Будь то «Гродно Азот», «Могилевхимволокно»… У нас достаточно таких производств», — заявил Головченко.

Хакерское движение «киберпартизан» возникло после президентских выборов, результаты которых вызвали в Беларуси массовые акции протеста. Путем взлома и блокировки сайтов госорганизаций они добиваются отставки Александра Лукашенко.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны .

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах . Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики .

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов .

В 14 часов на площади Независимости начался традиционный марш пенсионеров , в которому присоединиились студенты.