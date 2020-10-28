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«Вы — наши герои. Помогаем, как можем». «Киберпартизаны» отправили бастовать сайты «Гродно Азот»
Источник материала: Навiны
Сайт предприятия «Гродно Азот» не работает, ответственность за это взяли «киберпартизаны».
«Гродно Азот»! Вы — наши герои. Помогаем вам, как можем. Сайты «Гродно Азот» ушли на забастовку», — написали 28 октября «киберпартизаны» в своем телеграм-канале.
Как пишект
«С утра была попытка группы до 100 человек блокировать выход рабочих на смену. В этой группе большинство отношения ни к заводу, ни к рабочим профессиям не имеет», — заявил БелаПАН 26 октября пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.
Между тем 27 октября на «Гродно Азоте» вновь возник инцидент, связанный с нежеланием работников выполнять свои должностные обязанности. Ситуацию прокомментировал премьер-министр Роман Головченко, который подчеркнул, что остановка такого крупного предприятия чревата техногенной катастрофой.
«Раздувалась такая тема, что сейчас «Гродно Азот» остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, это угроза техногенной катастрофы. Будь то «Гродно Азот», «Могилевхимволокно»… У нас достаточно таких производств», — заявил Головченко.
Хакерское движение «киберпартизан» возникло после президентских выборов, результаты которых вызвали в Беларуси массовые акции протеста. Путем взлома и блокировки сайтов госорганизаций они добиваются отставки Александра Лукашенко.
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Между тем с разных предприятий поступает информация о
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Сайт предприятия «Гродно Азот» не работает, ответственность за это взяли «киберпартизаны».
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