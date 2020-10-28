Рабочий «Атланта» залез на заводскую трубу и записал там обращение к Лукашенко

Рабочий минского завода бытовой техники «Атланта» Виктор Манкевич утром 28 октября залез на заводскую трубу с бело-красно-белым флагом и записал там обращение к Александру Лукашенко.





«Я, рабочий завода «Атлант» Манкевич Виктор Анатольевич, признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме. Вы должны объявить о своем уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключенных. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно!» — говорится в обращении рабочего, которое выложил телеканал «Белсат».

Сейчас на территорию завода прибыли машины МЧС, а также милиция, сообщает TUT.by.