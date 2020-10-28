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Республика в тумане: штормовое предупреждение снова объявили в Беларуси
28.10.2020 13:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности объявили в Беларуси на четверг из-за тумана, об этом сообщили в Белгидрометцентре.
За последнюю неделю туман не впервые вызывает опасения у синоптиков. Они объявили штормовое предупреждение на среду и решили продлить его на четверг.
"29 октября в отдельных районах республики ожидается туман", - рассказали в Белгидрометцентре.
В четверг погоду в Беларуси определят область пониженного атмосферного давления и малоактивные фронтальные разделы. Будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах сгустится туман. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит +3..+9°С, днем потеплеет до +10..+15°С. Атмосферное давление в течение дня будет падать.
В Минске 29 октября ожидается сплошная облачность, утром сгустится туман, из-за которого видимость не превысит 500-800 метров. В течение дня могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные и в дневные часы продержится в районе +10..+12°С.
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Особую опасность туман представляет для автомобилистов, поскольку видимость на дорогах существенно ухудшается.
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