Лобода в откровенном образе поужинала с возлюбленным и взволновала фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Светлана Лобода снова спровоцировала поклонников: звезда сходила на ужин в откровенном образе и намекнула, что отдыхает в компании таинственного возлюбленного.

Звезда создала ореол таинственности вокруг личной жизни. В сети ходят слухи о ее романе с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, но артистка отказывается комментировать это, ссылаясь на контракт. И пока поклонники предполагают, что именно от музыканта певица родила вторую дочь, Лобода подкидывает новые поводы для сплетен.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию Лободы: в своем Instagram звезда опубликовала снимки в откровенном образе и рассказала, что приготовилась к романтическому ужину.

На снимках Лобода предстала в ультракоротком платье-комбинации мятного оттенка, которое напомнило фанатам ночную рубашку.

"Ночнушка-бомба"; "Вот это подарочек на ночь глядя"; "Тилль - везунчик! Куда пойдете ужинать?"; "Ну понятно, с кем ужин"; "Света снова забыла переодеть ночнушку"; "Настоящая статуэтка", - прокомментировали фолловеры.

Напомним, что недавно звезда сделала перерыв в работе и улетела на отдых, где впервые показала лицо младшей дочки .

Читайте также: