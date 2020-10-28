ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лобода в откровенном образе поужинала с возлюбленным и взволновала фанатов

28.10.2020 13:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Светлана Лобода снова спровоцировала поклонников: звезда сходила на ужин в откровенном образе и намекнула, что отдыхает в компании таинственного возлюбленного.

Звезда создала ореол таинственности вокруг личной жизни. В сети ходят слухи о ее романе с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, но артистка отказывается комментировать это, ссылаясь на контракт. И пока поклонники предполагают, что именно от музыканта певица родила вторую дочь, Лобода подкидывает новые поводы для сплетен.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию Лободы: в своем Instagram звезда опубликовала снимки в откровенном образе и рассказала, что приготовилась к романтическому ужину.

На снимках Лобода предстала в ультракоротком платье-комбинации мятного оттенка, которое напомнило фанатам ночную рубашку.

"Ночнушка-бомба"; "Вот это подарочек на ночь глядя"; "Тилль - везунчик! Куда пойдете ужинать?"; "Ну понятно, с кем ужин"; "Света снова забыла переодеть ночнушку"; "Настоящая статуэтка", - прокомментировали фолловеры.

Напомним, что недавно звезда сделала перерыв в работе и улетела на отдых, где впервые показала лицо младшей дочки.

Читайте также:

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей активно обсуждают провокационный образ звезды во время романтического свидания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рабочий «Атланта» залез на заводскую трубу и записал там обращение к Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика