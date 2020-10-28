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Лобода в откровенном образе поужинала с возлюбленным и взволновала фанатов
28.10.2020 13:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Светлана Лобода снова спровоцировала поклонников: звезда сходила на ужин в откровенном образе и намекнула, что отдыхает в компании таинственного возлюбленного.
Звезда создала ореол таинственности вокруг личной жизни. В сети ходят слухи о ее
Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию Лободы: в своем Instagram звезда опубликовала снимки в откровенном образе и рассказала, что приготовилась к романтическому ужину.
На снимках Лобода предстала в ультракоротком платье-комбинации мятного оттенка, которое напомнило фанатам ночную рубашку.
"Ночнушка-бомба"; "Вот это подарочек на ночь глядя"; "Тилль - везунчик! Куда пойдете ужинать?"; "Ну понятно, с кем ужин"; "Света снова забыла переодеть ночнушку"; "Настоящая статуэтка", - прокомментировали фолловеры.
Напомним, что недавно звезда сделала перерыв в работе и улетела на отдых, где впервые
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают провокационный образ звезды во время романтического свидания.
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