С «Гродно Азот» задним числом увольняют рабочих

Источник материала: Ежедневник

С «Гродно Азота» задним числом уволено 11 человек, об этом сообщается в телеграм-канале «Стачком Азота» 28 октября.

26 октября сотрудники Гродно Азот объявили стачку, а утром 27 октября появилась информация о забастовках в нескольких цехах. Рабочие не принимали смену, член стачкома Александр Жук был задержан.

«Прокурор Клишин вместо разбирательств с фальсификацией выборов, зверств силовиков, контрабанды под крышей гэбни занимается стряпаньем уголовного дела для порядочного гражданина Александра Жука по 200 УК РБ «Призыв к забастовке или отказу от забастовки», - пишут в телеграм-канале.