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С «Гродно Азот» задним числом увольняют рабочих
28.10.2020 13:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
С «Гродно Азота» задним числом уволено 11 человек, об этом сообщается в телеграм-канале «Стачком Азота» 28 октября.
26 октября сотрудники Гродно Азот объявили стачку, а утром 27 октября появилась информация о забастовках в нескольких цехах. Рабочие не принимали смену, член стачкома Александр Жук был задержан.
«Прокурор Клишин вместо разбирательств с фальсификацией выборов, зверств силовиков, контрабанды под крышей гэбни занимается стряпаньем уголовного дела для порядочного гражданина Александра Жука по 200 УК РБ «Призыв к забастовке или отказу от забастовки», - пишут в телеграм-канале.
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С «Гродно Азота» задним числом уволено 11 человек, об этом сообщается в телеграм-канале «Стачком Азота» 28 октября.
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