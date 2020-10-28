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Трудовые и социальные пенсии вырастут в Беларуси с 1 ноября

28.10.2020 13:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси с 1 ноября в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) соразмерно увеличатся социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

Вместе с увеличением бюджета прожиточного минимума в Беларуси 1 ноября вырастут социальные пенсии, а также доплаты, надбавки и повышения к другим пенсиям.

Пенсия составит:

для инвалидов I группы – 283,92 рубля,

инвалидов II группы с детства – 245,2 рубля,

инвалидов II группы, а также детей в случае потери кормильца – 219,39 рубля,

инвалидов III группы – 193,58 рубля,

лиц старше пенсионного возраста – 129,06 рубля,

детей-инвалидов до 18 лет – 206,49 – 283,92 рубля в зависимости от степени утраты здоровья.

Пенсионеры старше 80 лет будут получать доплату в 64,53 рубля, в возрасте от 75 до 80 лет –  48,4 рубля.

 
 
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В Беларуси с 1 ноября в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) соразмерно увеличатся социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерам в...
 
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