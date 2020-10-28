В шаге от августовского рекорда. За день доллар подорожал на 4,65 копейки

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by



Инфографика: Myfin.by

Напомним, что в Беларуси на прошлой неделе компании должны были перечислять в бюджет квартальные налоги. Эксперты отмечают, что в этот период обычно растет объем продажи валюты.