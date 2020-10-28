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В шаге от августовского рекорда. За день доллар подорожал на 4,65 копейки

28.10.2020 13:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Инфографика: Myfin.by

Напомним, что в Беларуси на прошлой неделе компании должны были перечислять в бюджет квартальные налоги. Эксперты отмечают, что в этот период обычно растет объем продажи валюты.

Обменники уже отреагировали на рост курсов валют. Самый выгодный курс продажи доллара предлагают обменники МТБанка – 2,608 рубля, покупки – обменные пункты Абсолютбанка с курсом 2,602 рубля за доллар.

Текст: Владимир Лужнёв
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Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня, 28 октября, доллар вырос сразу на 4,7 копейки, евро подорожал на 3,5 копейки. Последний раз доллар так быстро рос в конце августа. До обновления дневного...
 
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