С Гродно Азота задним числом увольняют рабочих. Что происходит на предприятиях

С «Гродно Азота» задним числом уволено 11 человек, об этом сообщается в телеграм-канале «Стачком Азота» 28 октября.

Сайты «Гродно Азот» ушли на забастовку ( https://www.azot.by/ , http://grodno-khim.by ).

«Прокурор Клишин вместо разбирательств с фальсификацией выборов, зверств силовиков, контрабанды под крышей гэбни занимается стряпаньем уголовного дела для порядочного гражданина Александра Жука по 200 УК РБ «Призыв к забастовке или отказу от забастовки», - пишут в телеграм-канале.

Жук до сих пор под стражей. Сегодня его будут судить в суде Октябрьского района на Дубко.

Напомним, утром 27 октября появилась информация о забастовках в нескольких цехах. Рабочие не принимали смену , член стачкома Александр Жук был задержан.

«Гродно Химволокно». Не хватает людей

Тем временем, на предприятии «Гродно Химволокно» установка «Ноймаг» остановила свою работу из-за нехватки людей для запуска. Большое количество рабочих вышли на больничный.

Справка. Установка «Ноймаг» используется для производства полиамидной нити для напольных покрытий.

«Атлант». Сотрудник записал видеообращение к президенту

28 октября сотрудник «Атланта» записал видеообращение к Александру Лукашенко, забравшись на одну из труб завода. «Не разрушайте нашу страну! Если у вас есть что-то человеческое – уходите сейчас, пока не поздно!», - заявил он. И до сих пор отказывается спускаться, несмотря на приезд ОМОНа.

«Беларуськалий». На Краснослободском руднике в лаве 2−2 В пострадал бригадир Дмитрий Врублевский.

«Смена осталась, будут проводить расследование. Ставили новую маслостанцию, при включении под давлением сорвало шланг, попало по лицу. Перелом носа, может, еще что, не знаю. Крови много, ничего не понятно», - сообщается в телеграм-канале «Иногда не до ТБ в ОАО «Беларуськалий».

Позже там появилась информация о том, что у рабочего выбит глаз и перелом основания черепа. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ему провели КТ и операцию по удалению глаза.

Ранее Олег Куделка, один из шахтеров, который отказывался подниматься на поверхность после рабочей смен, обращал внимание на вопросы техники безопасности на предприятии и расследование несчастных случаев, пишет TUT.BY.

26 октября в Беларуси началась массовая бессрочная забастовка. Сообщалось о забастовках на Атланте, Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, на Гродно Азот, Белкоммунмаше, других предприятиях. На сегодняшний день активно бастует Гродно Азот.

(Обновляется)